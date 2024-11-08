انخفاض أسعار الذهب لكنها تظل بالقرب من مستوى 2700 دولار للأوقية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة – نهاية تداولات الأسبوع – غير أنها تحوم حول مستوى 2700 دولار للأوقية، مع تقييم المستثمرين تأثير رئاسة دونالد للولايات المتحدة وتداعياتها على توقعات معدلات الفائدة الأمريكية.

وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4% لتصل 2697.19 دولار للأوقية متجهة لخسارة أسبوعية، وجاءت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مستقرة عند 2704.50 دولار للأوقية.

موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

ويتجه مؤشر الدولار الأمريكي لتحقيق مكسب أسبوعي طفيف بعد انتصار ترامب في الانتخابات الرائسية الأمريكية الأخيرة، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة السبيكة الذهبية بالنسبة للمشترين خارج البلاد، حسبما ذكرت شبكة“سي إن بي سي” الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأوضح محلل الأسواق المالية لدى شركة“كابيتال.كوم” العالمية لإدارة الاستثمارات، كايل رودا، أن أسعار الذهب تتعرض لضغط بصورة طفيفة؛ نظرًا لحالة عدم اليقين في السوق على خلفية التطورات السياسية الأمريكية، مضيفا أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لا يزال قويا للذهب، مدعومًا بخفض معدلات الفائدة المتوقع ومواصلة التوترات الجيوسياسية.

وتعد السبيكة الذهبية بمثابة ملاذ خلال فترات عدم اليقين وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 31.75 دولار للأوقية، كذلك تراجع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 994.80 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم بنسبة 0.21% ليصل إلى 1022.36 دولار للأوقية.

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