انخفاض أسعار الذهب لكنها تظل بالقرب من مستوى 2700 دولار للأوقية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة – نهاية تداولات الأسبوع – غير أنها تحوم حول مستوى 2700 دولار للأوقية، مع تقييم المستثمرين تأثير رئاسة دونالد ترامب
للولايات المتحدة وتداعياتها على توقعات معدلات الفائدة الأمريكية.
وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4% لتصل 2697.19 دولار للأوقية متجهة لخسارة أسبوعية، وجاءت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مستقرة عند 2704.50 دولار للأوقية.
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ويتجه مؤشر الدولار الأمريكي لتحقيق مكسب أسبوعي طفيف بعد انتصار ترامب في الانتخابات الرائسية الأمريكية الأخيرة، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة السبيكة الذهبية بالنسبة للمشترين خارج البلاد، حسبما ذكرت شبكة“سي إن بي سي” الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وأوضح محلل الأسواق المالية لدى شركة“كابيتال.كوم” العالمية لإدارة الاستثمارات، كايل رودا، أن أسعار الذهب تتعرض لضغط بصورة طفيفة؛ نظرًا لحالة عدم اليقين في السوق على خلفية التطورات السياسية الأمريكية، مضيفا أن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لا يزال قويا للذهب، مدعومًا بخفض معدلات الفائدة المتوقع ومواصلة التوترات الجيوسياسية.
وتعد السبيكة الذهبية بمثابة ملاذ خلال فترات عدم اليقين وتميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 31.75 دولار للأوقية، كذلك تراجع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 994.80 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم بنسبة 0.21% ليصل إلى 1022.36 دولار للأوقية.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866538
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