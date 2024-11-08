الرئيس الأرجنتيني يعتزم لقاء ترامب وماسك في الولايات المتحدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال متحدث باسم الحكومة الأرجنتينية إن الرئيس“خافيير مايلي” يعتزم لقاء نظيره الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب”، ورجل الأعمال“إيلون ماسك” الأسبوع القادم.

أوضح متحدث الحكومة أن اللقاء سوف يُعقد في منتج“مارالاجو” مقر إقامة“ترامب” في جنوب ولاية فلوريدا، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

جاء الإعلان عن اللقاء المرتقب بعدما احتفل“مايلي” بفوز“ترامب” هذا الأسبوع عن طريق إقامة عرض بالألعاب النارية، ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سعى“مايلي” منذ توليه منصبه العام الماضي لتوثيق علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة أن الرئيس الأرجنتيني سوف يلتقي أيضاً بـ“إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي لشركتي“تسلا” و”سبيس إكس”، والذي كان داعماً رئيسياً لـ“ترامب” في حملته الانتخابية الأخيرة.

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