الرئيس الأرجنتيني يعتزم لقاء ترامب وماسك في الولايات المتحدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال متحدث باسم الحكومة الأرجنتينية إن الرئيس“خافيير مايلي” يعتزم لقاء نظيره الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب”، ورجل الأعمال“إيلون ماسك” الأسبوع القادم.
أوضح متحدث الحكومة أن اللقاء سوف يُعقد في منتج“مارالاجو” مقر إقامة“ترامب” في جنوب ولاية فلوريدا، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
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جاء الإعلان عن اللقاء المرتقب بعدما احتفل“مايلي” بفوز“ترامب” هذا الأسبوع عن طريق إقامة عرض بالألعاب النارية، ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
سعى“مايلي” منذ توليه منصبه العام الماضي لتوثيق علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة أن الرئيس الأرجنتيني سوف يلتقي أيضاً بـ“إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي لشركتي“تسلا” و”سبيس إكس”، والذي كان داعماً رئيسياً لـ“ترامب” في حملته الانتخابية الأخيرة.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866537
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