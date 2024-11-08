20 مليار دولار حجم الاستثمارات الداخلة لصناديق الأسهم الأمريكية يوم فوز ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

استقطبت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات داخلة غير مسبوقة منذ 5 أشهر يوم الأربعاء الماضي، حين تم الإعلان عن فوز“دونالد ترامب” في الرئاسة.

أوضح محللو“بنك أوف أمريكا” بقيادة“مايكل هارتنيت” في مذكرة، أن 20 مليار دولار من الاستثمارات تدفقت للصناديق يوم الأربعاء الماضي، استحوذت صناديق أسهم الشركات منخفضة القيمة السوقية على 3.8 مليار دولار منها في أكبر تدفق داخل لها منذ مارس 2024.

كان هذا الإقبال المرتفع على صناديق أسهم الشركات الصغيرة إثر توقعات استفادتها من السياسات الحمائية المرتقبة من قبل إدارة“ترامب”.

قال“هارتنيت” في المذكرة التي نقلتها وكالة“بلومبرج”، إن فوز“ترامب” بالرئاسة، وحصول حزبه الجمهوري على الأغلبية في الكونجرس -لا تزال نتائج انتخابات مجلس النواب غير محسومة لأي من الحزبين- قد يترتب عليه تبني سياسات واسعة النطاق.

منها خفض الضرائب على الشركات بإعفاءات تصل لنحو 8 تريليونات دولار، وتحصيل إيرادات بقيمة 3 تريليونات دولار من رفع الرسوم الجمركية، وخفض الإنفاق العام بحوالي تريليون دولار.

وورد في المذكرة أن صناديق الأسهم الأمريكية جذبت إجمالي 32.8 مليار دولار من الاستثمارات على مدار الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر.

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