20 مليار دولار حجم الاستثمارات الداخلة لصناديق الأسهم الأمريكية يوم فوز ترامب - جريدة البورصة

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يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية
استقطبت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات داخلة غير مسبوقة منذ 5 أشهر يوم الأربعاء الماضي، حين تم الإعلان عن فوز“دونالد ترامب” في انتخابات الرئاسة.
أوضح محللو“بنك أوف أمريكا” بقيادة“مايكل هارتنيت” في مذكرة، أن 20 مليار دولار من الاستثمارات تدفقت للصناديق يوم الأربعاء الماضي، استحوذت صناديق أسهم الشركات منخفضة القيمة السوقية على 3.8 مليار دولار منها في أكبر تدفق داخل لها منذ مارس 2024.
كان هذا الإقبال المرتفع على صناديق أسهم الشركات الصغيرة إثر توقعات استفادتها من السياسات الحمائية المرتقبة من قبل إدارة“ترامب”.
قال“هارتنيت” في المذكرة التي نقلتها وكالة“بلومبرج”، إن فوز“ترامب” بالرئاسة، وحصول حزبه الجمهوري على الأغلبية في الكونجرس -لا تزال نتائج انتخابات مجلس النواب غير محسومة لأي من الحزبين- قد يترتب عليه تبني سياسات واسعة النطاق.
منها خفض الضرائب على الشركات بإعفاءات تصل لنحو 8 تريليونات دولار، وتحصيل إيرادات بقيمة 3 تريليونات دولار من رفع الرسوم الجمركية، وخفض الإنفاق العام بحوالي تريليون دولار.
وورد في المذكرة أن صناديق الأسهم الأمريكية جذبت إجمالي 32.8 مليار دولار من الاستثمارات على مدار الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866536
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