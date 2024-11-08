موريتانيا والبنك الدولى يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة هارولد تافريز الإداري المنتدب لمجموعة إفريقيا الثانية بمجلس إدارة البنك، سبل تعزيز مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين.
وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أنه تم خلال اللقاء ـ الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه – استعراض القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.
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