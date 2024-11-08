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موريتانيا والبنك الدولى يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك - جريدة البورصة

11/8/2024 2:36:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة هارولد تافريز الإداري المنتدب لمجموعة إفريقيا الثانية بمجلس إدارة البنك، سبل تعزيز مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أنه تم خلال اللقاء ـ الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه – استعراض القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

موضوعات متعلقة داو جونز يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية المصدر:

MENAFN08112024000202011048ID1108866535

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