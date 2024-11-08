ارتفاع مبيعات السيارات الصينية مسجلة 2.26 مليون وحدة في أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت جمعية صناعة السيارات الصينية أن مبيعات السيارات الصينية في البلاد ارتفعت بنسبة 11.3% لتصل إلى 2.26 مليون وحدة في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكر تقرير حديث للجمعية، اليوم الجمعة، أنه في الأشهر السابقة ظل السوق، بشكل عام، ثابتًا بشكل أو بآخر مع زيادة كبيرة في مبيعات المحركات الكهربائية، وقد عززت الحكومة الصينية مبيعات السيارات الكهربائية مع زيادة حوافز الشراء.

موضوعات“BMW” تسجل انخفاضًا كبيرًا في الأرباح بعد تراجع الطلب الصيني سيارات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية تنتقل لوكيل جديد تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ((جيتور)) موديل 2025

وأضاف التقرير أنه في أكتوبر الماضي ارتفعت هذه النسبة بنسبة 57% تقريبًا لتصل إلى 1.2 مليون وحدة تقريبًا.

ولفت إلى أن هذا يعني أن المحركات الكهربائية تشكل الآن أكثر من نصف السيارات المباعة، ومع ذلك فإن السلطات الصينية تنتج أيضًا محركات هجينة تتكون من محركات الاحتراق والبطاريات، بالإضافة إلى محركات بديلة مثل الهيدروجين بما يسمى NEVs (مركبات الطاقة الجديدة).

المصدر: