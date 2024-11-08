ارتفاع مبيعات السيارات الصينية مسجلة 2.26 مليون وحدة في أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت جمعية صناعة السيارات الصينية أن مبيعات السيارات الصينية في البلاد ارتفعت بنسبة 11.3% لتصل إلى 2.26 مليون وحدة في أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذكر تقرير حديث للجمعية، اليوم الجمعة، أنه في الأشهر السابقة ظل السوق، بشكل عام، ثابتًا بشكل أو بآخر مع زيادة كبيرة في مبيعات المحركات الكهربائية، وقد عززت الحكومة الصينية مبيعات السيارات الكهربائية مع زيادة حوافز الشراء.
موضوعات متعلقة
“BMW” تسجل انخفاضًا كبيرًا في الأرباح بعد تراجع الطلب الصيني سيارات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية تنتقل لوكيل جديد تعرف على الأسعار الجديدة لسيارات ((جيتور)) موديل 2025
وأضاف التقرير أنه في أكتوبر الماضي ارتفعت هذه النسبة بنسبة 57% تقريبًا لتصل إلى 1.2 مليون وحدة تقريبًا.
ولفت إلى أن هذا يعني أن المحركات الكهربائية تشكل الآن أكثر من نصف السيارات المباعة، ومع ذلك فإن السلطات الصينية تنتج أيضًا محركات هجينة تتكون من محركات الاحتراق والبطاريات، بالإضافة إلى محركات بديلة مثل الهيدروجين بما يسمى NEVs (مركبات الطاقة الجديدة).
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.