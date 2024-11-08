تصاعد الخلاف الأمريكي الإيطالي حول الضرائب على قطاع التكنولوجيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن بلاده بصدد توسيع نطاق ضريبة الخدمات الرقمية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،“بالرغم من اعتراضات الشركات الامريكية الكبيرة على ذلك”.

وأضاف جيورجيتي، في كلمته أمام الإيطالي اليوم الجمعة، إن“الولايات المتحدة تعتبر الضريبة الإيطالية تمييزية لأنها تستهدف بشكل أساسي عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل جوجل أو شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك”.

موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

وأشار إلى تهديد واشنطن بفرض تعريفات مضاعفة عدة مرات على الضرائب الرقمية في أوروبا.

وذكر أنه في عام 2019، فرضت إيطاليا ضريبة بنسبة 3% على الدخل الناتج عن المعاملات عبر الإنترنت للشركات الرقمية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 750 مليون يورو على الأقل وذلك إذا تم توليد 5.5 مليون يورو على الأقل من هذا المبلغ في السوق الإيطالية.