تصاعد الخلاف الأمريكي الإيطالي حول الضرائب على قطاع التكنولوجيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال وزير
المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن بلاده بصدد توسيع نطاق ضريبة الخدمات الرقمية لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،“بالرغم من اعتراضات الشركات الامريكية الكبيرة على ذلك”.
وأضاف جيورجيتي، في كلمته أمام البرلمان الإيطالي اليوم الجمعة، إن“الولايات المتحدة تعتبر الضريبة الإيطالية تمييزية لأنها تستهدف بشكل أساسي عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل جوجل أو شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك”.
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وأشار إلى تهديد واشنطن بفرض تعريفات مضاعفة عدة مرات على الضرائب الرقمية في أوروبا.
وذكر أنه في عام 2019، فرضت إيطاليا ضريبة بنسبة 3% على الدخل الناتج عن المعاملات عبر الإنترنت للشركات الرقمية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 750 مليون يورو على الأقل وذلك إذا تم توليد 5.5 مليون يورو على الأقل من هذا المبلغ في السوق الإيطالية.
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