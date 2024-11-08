باركليز يتوقع تثبيت بنك إنجلترا للفائدة في اجتماع ديسمبر - جريدة البورصة

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يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية
يتوقع“باركليز” توقف بنك إنجلترا عن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، على عكس توقعاته السابقة، بسبب النبرة الحذرة والمترقبة لمسؤولي البنك.
وذلك بعد خفض بنك إنجلترا الخميس الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وأشار إلى نهج البنك التدريجي بشأن خفض الفائدة.
وأوضح البنك البريطاني في مذكرة أن الرسالة الأساسية في المؤتمر الصحفي كانت التركيز على عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز المالي وحالة سوق العمل.
لكنه أشار إلى أن تأخير خفض الفائدة قد يعني دورة خفض أكثر حدة.
ويتوقع خفض الفائدة 25 نقطة أساس في فبراير المقبل، ثم خفضها بنفس الوتيرة في مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر حتى تصل الفائدة إلى 3.5%.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866532
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