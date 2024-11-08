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باركليز يتوقع تثبيت بنك إنجلترا للفائدة في اجتماع ديسمبر - جريدة البورصة

11/8/2024 2:36:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

يتوقع“باركليز” توقف بنك إنجلترا عن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، على عكس توقعاته السابقة، بسبب النبرة الحذرة والمترقبة لمسؤولي البنك.

وذلك بعد خفض بنك إنجلترا الخميس الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وأشار إلى نهج البنك التدريجي بشأن خفض الفائدة.

وأوضح البنك البريطاني في مذكرة أن الرسالة الأساسية في المؤتمر الصحفي كانت التركيز على عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز المالي وحالة سوق العمل.

لكنه أشار إلى أن تأخير خفض الفائدة قد يعني دورة خفض أكثر حدة.

ويتوقع خفض الفائدة 25 نقطة أساس في فبراير المقبل، ثم خفضها بنفس الوتيرة في مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر حتى تصل الفائدة إلى 3.5%.

المصدر:

MENAFN08112024000202011048ID1108866532

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