المركزى الصينى يؤكد التزامه باتباع سياسة نقدية تيسيرية والحفاظ على وفرة السيولة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

أكد بنك الشعب الصيني على التزامه باتباع سياسة نقدية تيسيرية، وضخ كميات معقولة ووفيرة من السيولة في النظام المصرفي، والحفاظ على مرونة سعر صرف اليوان وحمايته ضد التقلبات أحادية الجانب.

أعرب البنك في التقرير الفصلي للسياسة النقدية عن إصراره على اتباع نهج تيسيري، واستخدام مجموعة أدواته، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء الصريحة التي أطلقها مؤخراً، للحفاظ على توافر السيولة.

وأوضح في التقرير الذي صدر الجمعة أنه على استعداد لمزيد من التيسير للسياسة النقدية، واحتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بما يتراوح بين 25 نقطة أساس و50 نقطة بحلول نهاية العام الجاري، وفق ما نقلت وكالة“بلومبرج”.

جاء صدور التقرير بعدما شرع البنك نهاية سبتمبر الماضي في تنفيذ أكبر برنامج للتيسير النقدي منذ انتهاء أزمة الوباء، في محاولة للحيلولة دون تباطؤ ثاني أكبر اقتصادات العالم، ووقف النزيف المستمر في القطاع العقاري المتعثر.

لكن فوز“دونالد ترامب” في انتخابات الرئاسة الأمريكية يحمل مزيداً من التحديات بالنسبة للاقتصاد الصيني في ضوء الرسوم الجمركية الإضافية التي تعهد مراراً بفرضها حال عودته للبيت الأبيض.

تحاول الحكومة الصينية دعم تدابير التيسير النقدي بإجراءات مالية تحفيزية كي تعزز نمو الاقتصاد في ظل الظروف غير المواتية الراهنة، والتحديات الجديدة، إذ وافقت اللجنة الدائمة لمجلس النواب في نهاية اجتماع سنوي اليوم، على رفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 1.4 تريليون دولار.

على أن توجه هذه التمويلات الإضافية إلى استبدال الديون الخفية القائمة، والتي ظلت لفترة طويلة بمثابة تهديد داهم للنظام المالي الصيني.

لكن هذه التدابير المالية لم تؤدي إلى تحسن في معنويات المستثمرين، سواء لأنها لم تتضمن إنفاقاَ مالياً مباشراً، أو لعدم كفاية قيمتها الإجمالية للتصدي لتباطؤ الاقتصاد، ومعالجة مخاوف تصاعد التوترات التجارية مع أمريكا.

سلط المركزي الصيني في تقريره الضوء على مشكلة ضعف قنوات انتقال إجراءات السياسة النقدية للاقتصاد، وانحراف أسعار الفائدة على القروض والودائع عن المستويات الرسمية التي يُحددها.

وقال إن أسعار الفائدة على الودائع في البنوك لم تنخفض بالقدر المطلوب بعكس تكاليف القروض التي انخفضت بوتيرة أسرع، وذلك لأن المصارف تحاول تعزيز حصيلتها من المدخرات في ظل ضعف الطلب على الائتمان.

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