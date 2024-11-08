أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف بشأن الطلب الصيني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية سعر عُمان ينخفض 17 سنتًا

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل ضعف معنويات المستثمرين تجاه آفاق الطلب الصيني وسط تدابير تحفيزية ضعيفة أقرتها بكين، فضلًا عن هدوء حدة الإعصار“رافائيل” في خليج المكسيك اعتباراً من اليوم.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يناير بنسبة 1.30% أو 98 سنتاً إلى 74.62 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.50% أو 1.11 دولار إلى 71.25 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين إلى تسجيل مكاسب أسبوعية تتخطى 2%، مع تقييم الآثار المتوقعة لرئاسة“دونالد ترامب” في الولايات المتحدة على إمدادات النفط، إذ يرى اقتصاديون أن الإدارة الأمريكية القادمة سوف تُشدد القيود على الإمدادات الإيرانية والفنزويلية.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في بيان الخميس، بأنه من المتوقع هدوء حدة إعصار“رافائيل” اعتباراً من الجمعة وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تراجعت الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في خليج المكسيك بمقدار 391.21 ألف برميل يوميًا.

وانتهى الاجتماع السنوي للجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، بإقرار برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتحفيز يتجه أغلبه إلى رفع سقف اقتراض الحكومات المحلية، وهو ما فشل في تعزيز معنويات المستثمرين تجاه الطلب من قبل بكين.

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