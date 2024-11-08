أسعار النفط تعمق خسائرها مع مخاوف بشأن الطلب الصيني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة داو جونز
يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية سعر نفط
عُمان ينخفض 17 سنتًا
عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل ضعف معنويات المستثمرين تجاه آفاق الطلب الصيني وسط تدابير تحفيزية ضعيفة أقرتها بكين، فضلًا عن هدوء حدة الإعصار“رافائيل” في خليج المكسيك اعتباراً من اليوم.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم يناير بنسبة 1.30% أو 98 سنتاً إلى 74.62 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.50% أو 1.11 دولار إلى 71.25 دولار للبرميل.
ويتجه كلا الخامين إلى تسجيل مكاسب أسبوعية تتخطى 2%، مع تقييم الآثار المتوقعة لرئاسة“دونالد ترامب” في الولايات المتحدة على إمدادات النفط، إذ يرى اقتصاديون أن الإدارة الأمريكية القادمة سوف تُشدد القيود على الإمدادات الإيرانية والفنزويلية.
وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في بيان الخميس، بأنه من المتوقع هدوء حدة إعصار“رافائيل” اعتباراً من الجمعة وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تراجعت الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في خليج المكسيك بمقدار 391.21 ألف برميل يوميًا.
وانتهى الاجتماع السنوي للجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، بإقرار برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتحفيز يتجه أغلبه إلى رفع سقف اقتراض الحكومات المحلية، وهو ما فشل في تعزيز معنويات المستثمرين تجاه الطلب من قبل بكين.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108866529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.