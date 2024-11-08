ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية المركزى الصينى يؤكد التزامه باتباع سياسة نقدية تيسيرية والحفاظ على وفرة السيولة

زادت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، محققة أعلى مستوى منذ أبريل (77.2 نقطة)، مع انخفاض توقعاتهم لضغوط الأسعار خلال العام المقبل، مسجلة أدنى مستوى خلال 4 سنوات.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس شهري عند 73 نقطة في القراءة الأولية لشهر نوفمبر، مقابل 70.5 نقطة في أكتوبر، وهو ما تجاوز 71 نقطة المتوقعة.

وفي حين انخفض مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 0.8% على أساس شهري عند 64.4 نقطة في نوفمبر، قفز مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 5.9% إلى 78.5 نقطة.

وقالت“جوان هسو” مديرة استطلاعات المستهلكين:“ارتفعت توقعات ظروف العمل المستقبلية إلى أكثر قراءاتها إيجابية منذ ما يقرب من أربع سنوات، لكن يجب ملاحظة أن هذا المسح تم الانتهاء منه الاثنين، ولا يعكس أي ردود فعل على نتائج الانتخابات”.

وانخفضت توقعات التضخم خلال العام المقبل إلى 2.6% من 2.7%، وهي الأدنى منذ ديسمبر 2020، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3.1% من 3%.