ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع هبوط توقعات التضخم - جريدة البورصة

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يتجاوز 44 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق الأسهم الأمريكية تلامس مستوى قياسيًا وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية المركزى الصينى يؤكد التزامه باتباع سياسة نقدية تيسيرية والحفاظ على وفرة السيولة
زادت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، محققة أعلى مستوى منذ أبريل (77.2 نقطة)، مع انخفاض توقعاتهم لضغوط الأسعار خلال العام المقبل، مسجلة أدنى مستوى خلال 4 سنوات.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس شهري عند 73 نقطة في القراءة الأولية لشهر نوفمبر، مقابل 70.5 نقطة في أكتوبر، وهو ما تجاوز 71 نقطة المتوقعة.
وفي حين انخفض مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة 0.8% على أساس شهري عند 64.4 نقطة في نوفمبر، قفز مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 5.9% إلى 78.5 نقطة.
وقالت“جوان هسو” مديرة استطلاعات المستهلكين:“ارتفعت توقعات ظروف العمل المستقبلية إلى أكثر قراءاتها إيجابية منذ ما يقرب من أربع سنوات، لكن يجب ملاحظة أن هذا المسح تم الانتهاء منه الاثنين، ولا يعكس أي ردود فعل على نتائج الانتخابات”.
وانخفضت توقعات التضخم خلال العام المقبل إلى 2.6% من 2.7%، وهي الأدنى منذ ديسمبر 2020، بينما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل عند 3.1% من 3%.
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