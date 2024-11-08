آوكسوي تكشف عن الرؤية الثورية“فيجن ماكس” في الحوسبة المكانية!

اليوم، تم عقد مؤتمر آوكسوي لإطلاق منتجات الحوسبة المكانية لعام 2024 بنجاح في بيت الضيافة الحكومي في بحيرة غرب هانغتشو، حيث تم الإعلان رسمياً عن سماعة الرأس الرائدة“آوكسوي فيجن ماكس”. لا يمثل هذا المنتج خطوة كبيرة إلى الأمام لشركة آوكسوي في مجال الواقع المختلط فحسب، بل يمثل أيضًا تحولًا ثوريًا في الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم الرقمي.

في أوائل التسعينيات، كان العالِم الشهير تشيان شيويه-سن، الرائد في برنامج الفضاء الصيني، قد تخيل“المجال الروحي” أو“المجال الرقمي الغامر”، مسبقًا بذلك فكرة الميتافيرس التي نشهدها اليوم. والآن، في مسقط رأسه هانغتشو، تقدم آوكسوي سماعة“فيجن ماكس”، داعية العالم لاستكشاف حدود هذا المجال الرقمي.

قال فان روي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة آوكسوي:“مصطلح 'المجال الروحي' يعكس مفهومًا للدمج بين الواقع والخيال، لكنه يختلف عن الواقع المادي الذي يتم إنشاؤه صناعيًا. كان تركيز تشيان شيويه-سن على تقنيات 'المجال الروحي' مدفوعًا بقدرتها على توسيع قدرات الحواس البشرية بشكل كبير ودورها الرئيسي في دفع حدود تكامل الإنسان مع الكمبيوتر. مع 'المجال الروحي'، نهدف إلى تحقيق المزيد من الاستكشاف والتفاعل مع الفضاء متعدد الأبعاد، مما يمهد الطريق لعصر جديد من التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر.”

الروائح الرقمية، تجربة حواس ثلاثية

من خلال دمج تقنية الروائح الرقمية مع مفاهيم التصميم المبتكرة، تقدم سماعة“فيجن ماكس” روائح مخصصة لمواقف مختلفة، مما يضمن سلامة الروائح وبيئتها ودورها في تعزيز تجربة الحواس بشكل كبير، مما يجعل التجربة أكثر غمرًا وذكريات لا تُنسى.

التصميم النهائي، جمالية رائعة

تم تصميم“فيجن ماكس” بدقة باستخدام مواد فائقة الخفة. الإطار الخارجي، الذي استلهم من خطوط الديناميكا الهوائية لنظارات التزلج، يتمتع بتصميم مريح باستخدام مواد مختارة بعناية، بينما يتم تبطين القناع الداخلي بنسيج ناعم ومرن ليتناسب مع مجموعة واسعة من هيئات الوجه، مما يوفر ملاءمة مخصصة لكل مستخدم. علاوة على ذلك، تم تصميم الزر الموجود على الجهة اليمنى لتمكين التبديل بين المشاهد الحقيقية والافتراضية عن طريق التدوير، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في تجربتهم الغامرة.

تجربة راحة خفيفة الوزن

مع وزن لا يتجاوز 295 جرامًا، توفر“فيجن ماكس” تجربة ارتداء خفيفة ومريحة للغاية. وأشار فان روي إلى أن التصميم الخفيف والمريح للسماعة يسمح للمستخدمين بالغمر الكامل في العالم الرقمي دون الشعور بأي انزعاج أو تعب.

تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد بدقة 8K مذهلة

تتميز شاشة“فيجن ماكس” الداخلية بشاشتين من نوع Micro OLED، مما يوفر كثافة بكسلات عالية جدًا تبلغ حوالي 3882 PPI. وهذا يعني أن كل عين تتلقى عدد بكسلات يعادل شاشة بدقة 4K، مما يضع معيارًا جديدًا للوضوح والتفاصيل.

تم تطوير وحدة البصريات من نوع“بانكيك” الخاصة بنا باستخدام مادة الراتنج الجديدة وتصميم العدسات المطوية 3P، مما يقدم قفزة كبيرة في أداء العرض. فهي أخف وزنًا، وأكثر متانة، وأقل تكلفة من المواد الزجاجية، مع الحفاظ على وضوح استثنائي وثبات حراري ممتاز.

المكون الصوتي الممتاز، المدمج بدقة مع السائقين المزدوجين في الإطار، يضمن تجربة صوتية بصرية غامرة مع صورة عالية الدقة.

وحدة تحكم بدون حلقة، تفاعل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ما هو أكثر إثارة هو أن“فيجن ماكس” تأتي مع وحدة تحكم بدون حلقة كملحق متعدد الاستخدامات يمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع مجموعة واسعة من الألعاب والتطبيقات. تم تصميمها لتناسب الاستخدام المريح، وهي تزيل الحلقة الضوئية التقليدية، وتدعم التحديد عالي الدقة بمقدار ملليمتر واحد مع زمن تأخير تتبع أقل من 25 مللي ثانية. وتحتوي على محرك خطي عالي الأداء وعريض النطاق، مما يوفر تغذية مرتدة لمسية عالية الجودة. مع عمر بطارية طويل يصل إلى 40 ساعة، ووزنها لا يتجاوز 109 جرامًا، فهي صغيرة الحجم وسهلة الحمل والتخزين.

يمكن للمستخدمين التفاعل ليس فقط من خلال وحدات التحكم بدون حلقة، ولكن أيضًا من خلال التعرف على الإيماءات والتعرف على الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الشخصيات والأشياء الافتراضية. هذه التصاميم التفاعلية أقرب إلى عادات المستخدمين الطبيعية والتفاعلات البديهية. ستواصل آوكسوي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل الاستكشاف والتفاعل مع العالم الافتراضي طبيعيًا مثل التنفس.

قوة حوسبة استثنائية، أداء رائع

تعمل“فيجن ماكس” بمعالج Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 المتطور ومجموعة الأجهزة المصممة بدقة. يتيح هذا الإعداد القوي معالجة تدفقات البيانات الحية من الكاميرات والمستشعرات والميكروفونات بكفاءة. من خلال القضاء على التأخير بين المستشعرات والشاشة، فإنه يضمن استجابة سريعة ومستقرة عند معالجة البيانات الديناميكية عالية السرعة، مع نقل الصور إلى الشاشة في 12 مللي ثانية فقط.

دقة 5K/8K مع تكوينات متنوعة وخيارات واسعة

تقدم“فيجن ماكس”، أحدث تقنيات العرض من آوكسوي، مع دقة مذهلة تبلغ 5K (5120×2560) على شاشة Micro OLED المتطورة، مما يضمن تجربة بصرية سلسة تغمر المستخدم كأبداً من قبل. بينما تقدم“فيجن ماكس” قيمة استثنائية، توفر أيضًا“فيجن” مجموعة واسعة من التفضيلات للمستخدمين.

التمسك بالقيم، تشكيل المستقبل

في المؤتمر، وقع تونغ تاو، رئيس الاستراتيجية في آوكسوي، وشن ماوليانغ، المدير العام لقسم الصين في الهيئة السعودية للسياحة، اتفاقية تعاون استراتيجية في مجال السياحة الرقمية. وقد توصل الطرفان إلى توافق عميق بشأن بناء مشروع ترفيهي سياحي رقمي غامر قائم على الموقع. ستقدم آوكسوي حلول تكنولوجيا الميتافيرس الراقية للتعاون مع السعودية في تعزيز وابتكار تكنولوجيا الواقع المختلط ضمن صناعة السياحة والثقافة في منطقة الشرق الأوسط.

لقد أضاف إطلاق منتج آوكسوي الجديد حيوية وفرصًا جديدة لصناعة الحوسبة المكانية. ومع تطور تكنولوجيا الواقع المختلط وتوسعها بشكل متزايد، ستقدم“فيجن ماكس” تجربة سمعية بصرية غامرة وغنية للمستخدمين.

في المستقبل، ستقدم آوكسوي مزيدًا من الإجابات بشأن الاستكشاف والتطور في الميتافيرس. ترقبوا المزيد!