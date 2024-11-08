آوكسوي تكشف عن الرؤية الثورية“فيجن ماكس” في الحوسبة المكانية!

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- TimesNewswire )
اليوم، تم عقد مؤتمر آوكسوي لإطلاق منتجات الحوسبة المكانية لعام 2024 بنجاح في بيت الضيافة الحكومي في بحيرة غرب هانغتشو، حيث تم الإعلان رسمياً عن سماعة الرأس الرائدة“آوكسوي فيجن ماكس”. لا يمثل هذا المنتج خطوة كبيرة إلى الأمام لشركة آوكسوي في مجال الواقع المختلط فحسب، بل يمثل أيضًا تحولًا ثوريًا في الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم الرقمي.
في أوائل التسعينيات، كان العالِم الشهير تشيان شيويه-سن، الرائد في برنامج الفضاء الصيني، قد تخيل“المجال الروحي” أو“المجال الرقمي الغامر”، مسبقًا بذلك فكرة الميتافيرس التي نشهدها اليوم. والآن، في مسقط رأسه هانغتشو، تقدم آوكسوي سماعة“فيجن ماكس”، داعية العالم لاستكشاف حدود هذا المجال الرقمي.
قال فان روي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة آوكسوي:“مصطلح 'المجال الروحي' يعكس مفهومًا للدمج بين الواقع والخيال، لكنه يختلف عن الواقع المادي الذي يتم إنشاؤه صناعيًا. كان تركيز تشيان شيويه-سن على تقنيات 'المجال الروحي' مدفوعًا بقدرتها على توسيع قدرات الحواس البشرية بشكل كبير ودورها الرئيسي في دفع حدود تكامل الإنسان مع الكمبيوتر. مع 'المجال الروحي'، نهدف إلى تحقيق المزيد من الاستكشاف والتفاعل مع الفضاء متعدد الأبعاد، مما يمهد الطريق لعصر جديد من التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر.”
الروائح الرقمية، تجربة حواس ثلاثية
من خلال دمج تقنية الروائح الرقمية مع مفاهيم التصميم المبتكرة، تقدم سماعة“فيجن ماكس” روائح مخصصة لمواقف مختلفة، مما يضمن سلامة الروائح وبيئتها ودورها في تعزيز تجربة الحواس بشكل كبير، مما يجعل التجربة أكثر غمرًا وذكريات لا تُنسى.
التصميم النهائي، جمالية رائعة
تم تصميم“فيجن ماكس” بدقة باستخدام مواد فائقة الخفة. الإطار الخارجي، الذي استلهم من خطوط الديناميكا الهوائية لنظارات التزلج، يتمتع بتصميم مريح باستخدام مواد مختارة بعناية، بينما يتم تبطين القناع الداخلي بنسيج ناعم ومرن ليتناسب مع مجموعة واسعة من هيئات الوجه، مما يوفر ملاءمة مخصصة لكل مستخدم. علاوة على ذلك، تم تصميم الزر الموجود على الجهة اليمنى لتمكين التبديل بين المشاهد الحقيقية والافتراضية عن طريق التدوير، مما يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في تجربتهم الغامرة.
تجربة راحة خفيفة الوزن
مع وزن لا يتجاوز 295 جرامًا، توفر“فيجن ماكس” تجربة ارتداء خفيفة ومريحة للغاية. وأشار فان روي إلى أن التصميم الخفيف والمريح للسماعة يسمح للمستخدمين بالغمر الكامل في العالم الرقمي دون الشعور بأي انزعاج أو تعب.
تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد بدقة 8K مذهلة
تتميز شاشة“فيجن ماكس” الداخلية بشاشتين من نوع Micro OLED، مما يوفر كثافة بكسلات عالية جدًا تبلغ حوالي 3882 PPI. وهذا يعني أن كل عين تتلقى عدد بكسلات يعادل شاشة بدقة 4K، مما يضع معيارًا جديدًا للوضوح والتفاصيل.
تم تطوير وحدة البصريات من نوع“بانكيك” الخاصة بنا باستخدام مادة الراتنج الجديدة وتصميم العدسات المطوية 3P، مما يقدم قفزة كبيرة في أداء العرض. فهي أخف وزنًا، وأكثر متانة، وأقل تكلفة من المواد الزجاجية، مع الحفاظ على وضوح استثنائي وثبات حراري ممتاز.
المكون الصوتي الممتاز، المدمج بدقة مع السائقين المزدوجين في الإطار، يضمن تجربة صوتية بصرية غامرة مع صورة عالية الدقة.
وحدة تحكم بدون حلقة، تفاعل مدعوم بالذكاء الاصطناعي
ما هو أكثر إثارة هو أن“فيجن ماكس” تأتي مع وحدة تحكم بدون حلقة كملحق متعدد الاستخدامات يمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع مجموعة واسعة من الألعاب والتطبيقات. تم تصميمها لتناسب الاستخدام المريح، وهي تزيل الحلقة الضوئية التقليدية، وتدعم التحديد عالي الدقة بمقدار ملليمتر واحد مع زمن تأخير تتبع أقل من 25 مللي ثانية. وتحتوي على محرك خطي عالي الأداء وعريض النطاق، مما يوفر تغذية مرتدة لمسية عالية الجودة. مع عمر بطارية طويل يصل إلى 40 ساعة، ووزنها لا يتجاوز 109 جرامًا، فهي صغيرة الحجم وسهلة الحمل والتخزين.
يمكن للمستخدمين التفاعل ليس فقط من خلال وحدات التحكم بدون حلقة، ولكن أيضًا من خلال التعرف على الإيماءات والتعرف على الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الشخصيات والأشياء الافتراضية. هذه التصاميم التفاعلية أقرب إلى عادات المستخدمين الطبيعية والتفاعلات البديهية. ستواصل آوكسوي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل الاستكشاف والتفاعل مع العالم الافتراضي طبيعيًا مثل التنفس.
قوة حوسبة استثنائية، أداء رائع
تعمل“فيجن ماكس” بمعالج Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 المتطور ومجموعة الأجهزة المصممة بدقة. يتيح هذا الإعداد القوي معالجة تدفقات البيانات الحية من الكاميرات والمستشعرات والميكروفونات بكفاءة. من خلال القضاء على التأخير بين المستشعرات والشاشة، فإنه يضمن استجابة سريعة ومستقرة عند معالجة البيانات الديناميكية عالية السرعة، مع نقل الصور إلى الشاشة في 12 مللي ثانية فقط.
دقة 5K/8K مع تكوينات متنوعة وخيارات واسعة
تقدم“فيجن ماكس”، أحدث تقنيات العرض من آوكسوي، مع دقة مذهلة تبلغ 5K (5120×2560) على شاشة Micro OLED المتطورة، مما يضمن تجربة بصرية سلسة تغمر المستخدم كأبداً من قبل. بينما تقدم“فيجن ماكس” قيمة استثنائية، توفر أيضًا“فيجن” مجموعة واسعة من التفضيلات للمستخدمين.
التمسك بالقيم، تشكيل المستقبل
في المؤتمر، وقع تونغ تاو، رئيس الاستراتيجية في آوكسوي، وشن ماوليانغ، المدير العام لقسم الصين في الهيئة السعودية للسياحة، اتفاقية تعاون استراتيجية في مجال السياحة الرقمية. وقد توصل الطرفان إلى توافق عميق بشأن بناء مشروع ترفيهي سياحي رقمي غامر قائم على الموقع. ستقدم آوكسوي حلول تكنولوجيا الميتافيرس الراقية للتعاون مع السعودية في تعزيز وابتكار تكنولوجيا الواقع المختلط ضمن صناعة السياحة والثقافة في منطقة الشرق الأوسط.
لقد أضاف إطلاق منتج آوكسوي الجديد حيوية وفرصًا جديدة لصناعة الحوسبة المكانية. ومع تطور تكنولوجيا الواقع المختلط وتوسعها بشكل متزايد، ستقدم“فيجن ماكس” تجربة سمعية بصرية غامرة وغنية للمستخدمين.
في المستقبل، ستقدم آوكسوي مزيدًا من الإجابات بشأن الاستكشاف والتطور في الميتافيرس. ترقبوا المزيد!
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