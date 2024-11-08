سباركلو تضع معايير جديدة بتوسعة نطاق عملياتها في رأس الخيمة ضمن الجهود العالمية لتشجيع إعادة التدوير

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 8 نوفمبر 2024: حققت شركة سباركلو الرائدة في حلول التكنولوجيا النظيفة قفزة نوعية في قدراتها الإنتاجية بوحدة التصنيع الخاصة بها في رأس الخيمة، استجابةً للطلب المتزايد على آلات البيع العكسي، والمعروفة باسم سباركلومات. ويعزز هذا التوسع من إمكانيات منشأة سباركلو، التي تقع في منطقة الحمرا الصناعية ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) منذ عام 2022، حيث وصلت إلى طاقتها الإنتاجية القصوى المستهدفة والبالغة 1500 وحدة سنوياً، مما يدعم أهداف الشركة الطموحة للتوسع والنمو على المستويين الإقليمي والعالمي.
سجلت شبكة شركة سباركلو نمواً قياسياً خلال عام واحد، حيث ارتفع عدد وحداتها المُركبة من 100 إلى أكثر من 300 وحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققة بذلك توسعاً كبيراً من عام 2023 إلى 2024. ويتماشى هذا النمو مع زيادة هائلة في تنزيلات تطبيق الهواتف الذكية بنسبة 300٪، إلى جانب ارتفاع بنسبة 1000٪ في عدد الزجاجات المُجمعة، حيث تم جمع أكثر من 50 مليون زجاجة في المنطقة حتى الآن.
وتُعد منشأة سباركلو في إمارة رأس الخيمة محوراً أساسياً لعملياتها العالمية، حيث تسهم تقنياتها المطوَّرة محلياً في إحداث ثورة بمجال إعادة التدوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضع معايير عالمية جديدة للاستدامة. ويعزز هذا التوسع مكانة رأس الخيمة كمركز رائد في مجالي الاستدامة والابتكار، ويؤكد دور الإمارة المتنامي في دعم الحلول المستدامة على المستوى العالمي.
ومن جهته، قال ماكسيم كابليفيتش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سباركلو: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من منظومة راكز، حيث نطرح حلول سباركلو المبتكرة لإعادة التدوير على نطاق عالمي. توفر راكز بيئة مثالية لمنشأتنا الإنتاجية، ما يمكّننا من إحداث تأثير ملموس محلياً وعالمياً، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى أنظمة الإيداع المتقدمة. كما أن شراكاتنا مع جهات رئيسية مثل أدنوك، ولولو، وبلدية دبي، وكارفور، وهيئة البيئة – أبوظبي، تبرز قدرة دولة الإمارات على توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم مستقبل أكثر استدامة، والمضي نحو عالم أنظف، وترسيخ مكانة الإمارات كمحور للابتكار المستدام."
وبهذه المناسبة، صرّح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يعكس توسع شركة سباركلو نموذجاً متميزاً لدور راكز في دعم الشركات المبتكرة لتحقيق نمو مؤثر ومستدام. ويسعدنا أن نكون جزءاً من قصة نجاح الشركة الملهمة، ونؤكد التزامنا بمواصلة هذا الدعم في مساعيها لجعل ممارسات إعادة التدوير متاحة للجميع وتوسيع نطاقها عالمياً."
أسهم التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار بشكل إيجابي في تسريع وتيرة نمو أعمال شركة سباركلو، التي تسعى إلى تجاوز الحدود المعهودة في مجال تكنولوجيا إعادة التدوير. وتقوم سباركلو حالياً بجمع أكثر من 200 ألف زجاجة وعلبة يومياً، وتضع نصب أعينها أهدافاً طموحة تشمل تثبيت أكثر من 100 ألف وحدة سباركلومات حول العالم بحلول عام 2030، مع استهداف جمع 5 مليارات زجاجة سنوياً. وتشمل خطط الشركة أيضاً نشر 5000 وحدة سباركلومات في دولة الإمارات وحدها، لضمان تغطية شاملة لإعادة التدوير على مستوى الدولة. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محور اهتمام استراتيجي للشركة، حيث تستهدف من خلالها التوسع في الأسواق المجاورة في آسيا ودول رابطة الدول المستقلة. كما تنشط سباركلو حالياً في عدد من الأسواق الرئيسية مثل الهند وتايلاند وفيتنام وكازاخستان وجورجيا، مما يعكس التزامها بتوسيع نطاق تقنيات إعادة التدوير على المستوى العالمي.
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