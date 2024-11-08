“بي آر ويك” تختار إبراهيم المطوع ضمن قادة صناعة العلاقات العامة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

MENAFN - Asdaf News) اختارت مجلة“بي آر ويك” العالمية المتخصصة في مجال العلاقات العامة والاتصال، إبراهيم المطوع، الرئيس والشريك المؤسس لشركة جمار للعلاقات العامة، ضمن قائمة قادة قطاع العلاقات العامة والاتصال الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتعد مجلة“بي آر ويك” المرموقة، هي المصدر الأبرز والأهم في مجال صناعة العلاقات العامة في العالم، ومرجعاً أساسياً للمحترفين في القطاع، كما يصنف تقريرها السنوي بأنه الأهم في الصناعة، وتصف فاينانشال تايمز الجوائز التي تقدمها في المجال بأنها“أعلى التكريمات في مجال الاتصال والعلاقات العامة”.