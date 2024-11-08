“بي آر ويك” تختار إبراهيم المطوع ضمن قادة صناعة العلاقات العامة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Asdaf News)
اختارت مجلة“بي آر ويك” العالمية المتخصصة في مجال العلاقات العامة والاتصال، إبراهيم المطوع، الرئيس والشريك المؤسس لشركة جمار للعلاقات العامة، ضمن قائمة قادة قطاع العلاقات العامة والاتصال الأكثر تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وتعد مجلة“بي آر ويك” المرموقة، هي المصدر الأبرز والأهم في مجال صناعة العلاقات العامة في العالم، ومرجعاً أساسياً للمحترفين في القطاع، كما يصنف تقريرها السنوي بأنه الأهم في الصناعة، وتصف فاينانشال تايمز الجوائز التي تقدمها في المجال بأنها“أعلى التكريمات في مجال الاتصال والعلاقات العامة”.
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