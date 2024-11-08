الإمساك وضغط الدم.. علاقة خطيرة تهدد القلب

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت دراسات عديدة وجود علاقة قوية بين الإمساك وارتفاع ضغط الدم وزيادة المخاطر على القلب، في الوقت الذي تركز فيه توصيات التغذية الصحية على تناول الألياف الغذائية، وشرب الماء، لتفادي الإمساك.

وبحسب دراسة يابانية، نظرت في بيانات 45 ألف شخص من الجنسين، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يمررون حركة أمعاء مرة كل يومين إلى 3 أيام لديهم خطر أعلى للوفاة بسبب أمراض القلب، مقارنة بمن يمررون حركة أمعاء واحدة على الأقل يومياً.

وفي دراسة أسترالية، نشرها "هيلث داي"، حلل الباحثون بيانات 400 ألف شخص، من سجلات البنك الحيوي البريطاني.

وتبين ارتباط الإمساك بزيادة قدرها 2.7 مرة في خطر الإصابة بقصور القلب، وزيادة قدرها 2.4 مرة في السكتة الدماغية.

وأظهرت النتائج أن الذين يعانون من الإمساك، وارتفاع ضغط الدم لديهم خطر متزايد بنسبة 68% للإصابة بمشكلة صحية رئيسية في القلب، مقارنة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم فقط.

ووجد الباحثون أيضاً أن الإمساك يشترك في بعض الجينات مع مشاكل القلب.

وعلى وجه التحديد، يشترك الإمساك في 21% إلى 27% من المتغيرات الجينية مع أمراض القلب، على الرغم من أن الإمساك هو سمة موروثة فقط في حوالي 4% من الحالات.

وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية، مثل الخضروات والفواكه والبقول والمكسرات.