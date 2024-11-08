الإمساك وضغط الدم.. علاقة خطيرة تهدد القلب

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- Khaberni) خبرني - أظهرت دراسات عديدة وجود علاقة قوية بين الإمساك وارتفاع ضغط الدم وزيادة المخاطر على القلب، في الوقت الذي تركز فيه توصيات التغذية الصحية على تناول الألياف الغذائية، وشرب الماء، لتفادي الإمساك.
وبحسب دراسة يابانية، نظرت في بيانات 45 ألف شخص من الجنسين، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يمررون حركة أمعاء مرة كل يومين إلى 3 أيام لديهم خطر أعلى للوفاة بسبب أمراض القلب، مقارنة بمن يمررون حركة أمعاء واحدة على الأقل يومياً.
وفي دراسة أسترالية، نشرها "هيلث داي"، حلل الباحثون بيانات 400 ألف شخص، من سجلات البنك الحيوي البريطاني.
وتبين ارتباط الإمساك بزيادة قدرها 2.7 مرة في خطر الإصابة بقصور القلب، وزيادة قدرها 2.4 مرة في السكتة الدماغية.
وأظهرت النتائج أن الذين يعانون من الإمساك، وارتفاع ضغط الدم لديهم خطر متزايد بنسبة 68% للإصابة بمشكلة صحية رئيسية في القلب، مقارنة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم فقط.
ووجد الباحثون أيضاً أن الإمساك يشترك في بعض الجينات مع مشاكل القلب.
وعلى وجه التحديد، يشترك الإمساك في 21% إلى 27% من المتغيرات الجينية مع أمراض القلب، على الرغم من أن الإمساك هو سمة موروثة فقط في حوالي 4% من الحالات.
وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية، مثل الخضروات والفواكه والبقول والمكسرات.
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