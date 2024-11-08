7 أطعمة أساسية للحفاظ على صحة الكبد

MENAFN - Khaberni) خبرني - يُعدّ الكبد عضوًا حيويًا مسؤولًا عن العديد من الوظائف الرئيسية في جسم الإنسان، من بينها إزالة السموم والمساعدة على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" في أمريكا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تُحافظ على صحته.

ما أبرزها؟

القهوة

كشفت سلسلة من الدراسات أن القهوة العادية، التي تحتوي على الكافيين، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

الشاي

قد يعود الشاي أيضًا بفوائد عديدة على صحة الكبد. ووجدت مراجعة أُجريت في عام 2016 أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان الكبد.

الزيتون وزيت الزيتون

يُعتبر الزيتون غنيًّا بفيتامين "هـ" ومضادات الأكسدة، وهما عنصران يُحبّهما الكبد، بحسب الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

الأسماك والدجاج

تتمثّل إحدى وظائف الكبد المهمة في معالجة البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات المختلفة بجسم الإنسان. لذلك، يجب تضمين الكثير من البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج في نظامك الغذائي.

وإذا كنت تتجنب استهلاك المنتجات الحيوانية، يمكن أن تُجرّب بعض الخيارات الأخرى، غير اللحوم، مثل العدس، والمكسرات، والبازلاء، والتوفو، وفول الصويا الأخضر (الأدامامي).

التوت

تُعدّ مُضادّات الأكسدة أساسية لحماية الكبد والتقليل من آثار الالتهابات، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

المكسرات

يمكن إضافة المكسرات إلى مختلف أنواع السلطات أو الوجبات اليومية، وتشمل اللوز، والبندق، والفستق، والصنوبر، وبذور اليقطين.

الخضار الورقية



تُعد الخضار أساسية لمهام الكبد بسبب احتوائها على فيتامين "ك". وتشمل أنواع الخضار المفيدة السبانخ، والخس الروماني، والملفوف، والكرنب الأجعد.





ما أبرزها؟



اليانسون

الشمّر

الحلبة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن فيروسات الكبد تنتقل عن طريق الدم الملوّث من شخص مصاب بالمرض، مثل فيروس (ب)، و(ج)، و(د).



وبالنسبة إلى فيروس (أ)، فإنه ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أعراض التهاب الكبد (ب) قد تظهر لعدة أسابيع، ومن بينها:



اصفرار الجلد والعينين

آلام في البطن

البول الداكن

الغثيان والقيء

التعب الشديد



وأشارت إلى أن بعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض خلال مرحلة العدوى الحادّة.