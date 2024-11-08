حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- الثامن من نوفمبر

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1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بلائحة البعثات والإجازات الدراسية للموظفين المدنيين.

1971 - تأسيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من 14 جمعية في خطوة اعتبرت نقطة تحول في العمل التعاوني في الكويت وبداية عمل جماعي منظم أخذ دوره في تطور مسيرة الحركة التعاونية.

1995 - وزارة المواصلات تفتتح المحطة الأرضية ذات الفتحات متناهية الصغر (في سات) وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

2002 - نادي الكويت للمعاقين يحقق لقب بطولة العالم للمبارزة التي استضافتها مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية بمشاركة 11 دولة وكانت الكويت الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة.

2016 - نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال الكويت في شركة نفط الكويت بدرية علي عبدالرحيم تفوز بجائزة أفضل سيدة في مجال النفط والغاز لعام 2016 ضمن جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2016).

2018 - وزارة الكهرباء والماء تفتتح مختبر فحص الزيوت الذي يعد الأول والأحدث من نوعه في الشرق الأوسط.

2019 - منتخب الكويت للرماية يحرز الميدالية الذهبية في فئة التراب(مختلط) ضمن منافسات البطولة الآسيوية للرماية المقامة في قطر. (النهاية) م ب ر / ن س ن