واشنطن وباريس تبحثان جهود التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 8 - 11 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان نويل بارو جهود التوصل الى تسوية دبلوماسية للحرب في قطاع غزة ولبنان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي
مساء أمس الخميس إن الوزيرين ناقشا خلال اتصال هاتفي أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي
بما يسمح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم بأمان.
واضاف ميلر ان الجانبين اكدا الحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة واطلاق سراح جميع الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين.
ومن ناحية أخرى أوضح أن الولايات المتحدة وفرنسا اكدتا عزمهما المشترك على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا ودعم جهود كييف في الحرب مع روسيا. (النهاية)
ا م م / م ع ح ع
MENAFN08112024000071011013ID1108864953
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