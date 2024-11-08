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واشنطن وباريس تبحثان جهود التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان

11/8/2024 4:27:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان نويل بارو جهود التوصل الى تسوية دبلوماسية للحرب في قطاع غزة ولبنان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي مساء أمس الخميس إن الوزيرين ناقشا خلال اتصال هاتفي أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي بما يسمح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم بأمان.
واضاف ميلر ان الجانبين اكدا الحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة واطلاق سراح جميع الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين.
ومن ناحية أخرى أوضح أن الولايات المتحدة وفرنسا اكدتا عزمهما المشترك على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا ودعم جهود كييف في الحرب مع روسيا. (النهاية)

ا م م / م ع ح ع



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