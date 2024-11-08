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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 72 سنتا ليبلغ 75 دولارا

11/8/2024 4:27:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 72 سنتا ليبلغ 75 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 28ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا لتبلغ 63ر75 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا ليبلغ 36ر72 دولار. (النهاية)

خ م / ط م ا



MENAFN08112024000071011013ID1108864952

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