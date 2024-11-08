سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 72 سنتا ليبلغ 75 دولارا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 72 سنتا ليبلغ 75 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 28ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا لتبلغ 63ر75 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا ليبلغ 36ر72 دولار. (النهاية)
خ م / ط م ا
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