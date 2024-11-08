بورصة عمان تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.17 بالمئة إلى مستوى 2412 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2489 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.