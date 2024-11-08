الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.