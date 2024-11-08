الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولار.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.
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