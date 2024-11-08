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البكار يطلق مشاريع تنموية تستهدف النساء

11/8/2024 4:25:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق وزير العمل د.خالد البكار مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف النساء، عبر تقديم منح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 3 مراكز تدريبية خاصة لتمكين النساء اقتصاديا.
جاء ذلك ضمن مشروع حلول مستدامة لتماسك المجتمعات الذي ينفذه مركز الحياة – راصد، حيث حضر حفل الإطلاق نائبة سفير النرويج في الأردن، أنكين كليفين غاسير، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجامعات، وعضوات المجالس البلدية والناشطات في مجال التمكين المجتمعي.
وأكد البكار، على أهمية مشروع حلول مستدامة لتماسك المجتمعات، مشيراً لأن هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به في تعزيز دور المرأة اقتصادياً وسياسياً، ويعكس الرؤية الملكية السامية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تمثل زيادة مشاركتها هدفاً إستراتيجياً يدعم النمو الاقتصادي.
وبيّن البكّار، أن الوزارة قامت بإنشاء وحدات إنتاجية في مختلف المحافظات، ما وفر فرص عمل لأكثر من 9759 شاباً وشابة، حيث شكلت النساء ما يزيد عن
80 % من المستفيدين.
وتطرق البكار لبرنامج الوطني للتشغيل، الذي يسعى لربط الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم هذه المبادرات عبر تحفيز الأجور وتوفير بدل المواصلات والمساهمة في الضمان الاجتماعي.
وتابع : إن البرنامج أسفر عن توقيع 45,314 عقد عمل، نصفها على الأقل يخص النساء، ما يعزز مكانة المرأة في بيئة العمل؛ لأن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد هدف بحد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لتحقيق تمكينها السياسي، لتشكل رافعة من روافع صنع القرار، فالمرأة التي تكتسب المهارات وأدوات المعرفة تصبح قادرة على إدارة مشاريعها وتحسين قدراتها المالية، لتصبح أيضاً أكثر ثقة في قدرتها على التأثير في المجتمع والتمثيل السياسي.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل تدعم النساء الراغبات بتأسيس مشاريعهن الخاصة، موفرة التمويل اللازم ومهيئة البيئة المناسبة لنجاحهن.
وأشار البكار إلى أن الوزارة قد أجرت تعديلات تشريعية لتعزيز حماية المرأة وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر جذباً واستدامة، بما في ذلك تطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية من خلال قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، تُعد عنصراً أساسياً لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، مما يسهم في بناء مجتمع عادل ومستدام.
بدورها اشادت نائبة السفير النرويجي بالإنجازات المتحققة بإطار مشروع حلول مستدامة لتماسك المجتمعات وأعربت عن فخر النرويج بالمساهمة في هذا التعاون.
كما أكدت أن المشروع أسفر عن تمكين اقتصادي لمئات النساء عبر تزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة لتحسين حياتهن وتعزيز مساهمتهن في المجتمع.
كما أشارت إلى أن إنشاء ثلاثة مراكز تمكين وتدريب للنساء في المرحلة السابقة لم توفر فقط مساحات للنمو المهني، بل دعمت أيضاً الحوار والتماسك الاجتماعي.
يشار إلى أنه في العام الماضي، استفادت 221 امرأة من هذه البرامج التدريبية، وشهد المشروع في المرحلة الجديدة انتقالاً نحو مراكز مستدامة ذات تأثير طويل الأمد في مناطق مثل مركز زها الثقافي في دير علا وفي مركز البرامج النسائية في مخيم حطين، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في محافظة إربد.
وأكدت أن المشروع يركز على تمكين النساء اقتصادياً، ليصبحن قائدات في مجتمعاتهن.
من جانبه، قدم مدير مركز الحياة – راصد د.عامر بني عامر، ، نقاطاً رئيسة حول أهداف المشروع، والتي تشمل تمكين النساء اقتصادياً، وزيادة تشغيل الشباب والشابات، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن المشروع يسعى لتعزيز المشاريع التنموية للنساء في مختلف مناطق الأردن، إضافةً لتوفير بيئة آمنة للنساء عبر حواضن تدريبية، وتعزيز التعاون مع وزارة العمل وتشجيع التشبيك بين أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة.
ويعد هذا المشروع خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في الأردن، عبر التركيز على بناء قدرات النساء والشباب، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز تعاونهم مع القطاعات المختلفة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
يذكر أن المشروع ينفذ من مركز الحياة – راصد بدعم من سفارة مملكة النرويج في الأردن.

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