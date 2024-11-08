البكار يطلق مشاريع تنموية تستهدف النساء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق وزير
العمل د.خالد البكار مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف النساء، عبر تقديم منح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 3 مراكز تدريبية خاصة لتمكين النساء اقتصاديا.
جاء ذلك ضمن مشروع حلول مستدامة لتماسك المجتمعات الذي ينفذه مركز الحياة – راصد، حيث حضر حفل الإطلاق نائبة سفير النرويج في الأردن، أنكين كليفين غاسير، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجامعات، وعضوات المجالس البلدية والناشطات في مجال التمكين المجتمعي.
وأكد البكار، على أهمية مشروع حلول مستدامة لتماسك المجتمعات، مشيراً لأن هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به في تعزيز دور المرأة اقتصادياً وسياسياً، ويعكس الرؤية الملكية السامية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تمثل زيادة مشاركتها هدفاً إستراتيجياً يدعم النمو الاقتصادي.
وبيّن البكّار، أن الوزارة قامت بإنشاء وحدات إنتاجية في مختلف المحافظات، ما وفر فرص عمل لأكثر من 9759 شاباً وشابة، حيث شكلت النساء ما يزيد عن
80 % من المستفيدين.
وتطرق البكار لبرنامج الوطني للتشغيل، الذي يسعى لربط الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم هذه المبادرات عبر تحفيز الأجور وتوفير بدل المواصلات والمساهمة في الضمان الاجتماعي.
وتابع : إن البرنامج أسفر عن توقيع 45,314 عقد عمل، نصفها على الأقل يخص النساء، ما يعزز مكانة المرأة في بيئة العمل؛ لأن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد هدف بحد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لتحقيق تمكينها السياسي، لتشكل رافعة من روافع صنع القرار، فالمرأة التي تكتسب المهارات وأدوات المعرفة تصبح قادرة على إدارة مشاريعها وتحسين قدراتها المالية، لتصبح أيضاً أكثر ثقة في قدرتها على التأثير في المجتمع والتمثيل السياسي.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل تدعم النساء الراغبات بتأسيس مشاريعهن الخاصة، موفرة التمويل اللازم ومهيئة البيئة المناسبة لنجاحهن.
وأشار البكار إلى أن الوزارة قد أجرت تعديلات تشريعية لتعزيز حماية المرأة وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر جذباً واستدامة، بما في ذلك تطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية من خلال قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، تُعد عنصراً أساسياً لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، مما يسهم في بناء مجتمع عادل ومستدام.
بدورها اشادت نائبة السفير النرويجي بالإنجازات المتحققة بإطار مشروع حلول مستدامة لتماسك المجتمعات وأعربت عن فخر النرويج بالمساهمة في هذا التعاون.
كما أكدت أن المشروع أسفر عن تمكين اقتصادي لمئات النساء عبر تزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة لتحسين حياتهن وتعزيز مساهمتهن في المجتمع.
كما أشارت إلى أن إنشاء ثلاثة مراكز تمكين وتدريب للنساء في المرحلة السابقة لم توفر فقط مساحات للنمو المهني، بل دعمت أيضاً الحوار والتماسك الاجتماعي.
يشار إلى أنه في العام الماضي، استفادت 221 امرأة من هذه البرامج التدريبية، وشهد المشروع في المرحلة الجديدة انتقالاً نحو مراكز مستدامة ذات تأثير طويل الأمد في مناطق مثل مركز زها الثقافي في دير علا وفي مركز البرامج النسائية في مخيم حطين، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في محافظة إربد.
وأكدت أن المشروع يركز على تمكين النساء اقتصادياً، ليصبحن قائدات في مجتمعاتهن.
من جانبه، قدم مدير مركز الحياة – راصد د.عامر بني عامر، ، نقاطاً رئيسة حول أهداف المشروع، والتي تشمل تمكين النساء اقتصادياً، وزيادة تشغيل الشباب والشابات، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأشار إلى أن المشروع يسعى لتعزيز المشاريع التنموية للنساء في مختلف مناطق الأردن، إضافةً لتوفير بيئة آمنة للنساء عبر حواضن تدريبية، وتعزيز التعاون مع وزارة العمل وتشجيع التشبيك بين أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة.
ويعد هذا المشروع خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في الأردن، عبر التركيز على بناء قدرات النساء والشباب، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز تعاونهم مع القطاعات المختلفة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
يذكر أن المشروع ينفذ من مركز الحياة – راصد بدعم من سفارة مملكة النرويج في الأردن.
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