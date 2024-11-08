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أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدًا

11/8/2024 4:25:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تكون الأجواء اليوم الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ويوم الأحد تكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء هناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى غربية.


وتنخفض الاثنين درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك توقع لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 11، وفي مرتفعات الشراة 20 - 10، وفي مناطق البادية 24 - 14، وفي مناطق السهول 22 - 15، وفي الأغوار الشمالية 30 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 30 - 20، وفي خليج العقبة 31 - 21 درجة مئوية.

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