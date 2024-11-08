أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدًا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تكون الأجواء اليوم الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويوم الأحد تكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء هناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى غربية.
وتنخفض الاثنين درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك توقع لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 11، وفي مرتفعات الشراة 20 - 10، وفي مناطق البادية 24 - 14، وفي مناطق السهول 22 - 15، وفي الأغوار الشمالية 30 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 21، وفي البحر الميت 30 - 20، وفي خليج العقبة 31 - 21 درجة مئوية.
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