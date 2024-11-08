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ستكون أول سيدة بهذا المنصب.. من هي سوزي وايلز ولماذا اختارها ترمب؟

11/8/2024 4:25:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الخميس، أنّه اختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في أول تعيين رئيسي يقدِم عليه بعد فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع.


وقال ترمب في بيان "لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".


وأضاف، أنّ ويلز "ستواصل العمل بلا كلل لجعل أميركا عظيمة مجدّدا"، في إشارة إلى الشعار الشهير لحملته الانتخابية.
وذكّر الرئيس المنتخب، بأنّ هذه السيدة الستّينية ستكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولّى هذا المنصب المرموق، معتبرا إياه "شرفا استحقّته عن جدارة".

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