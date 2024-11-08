اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة مخيم بلاطة بشرق نابلس شمالي الضفة الغربية وشرعت في تجريف وتخريب الشوارع في المخيم، كما شن الاحتلال عمليات اقتحام واعتقال في مدن أخرى بالضفة.



وقالت مصادر فلسطينية إن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة متفجرة داخل مخيم بلاطة، كما أفادت المصادر بوقوع اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة للمخيم.



وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت قبيل ذلك مدينة نابلس ومخيم عسكر القريب منها ومن حاجز بيت فوريك.



وقالت مصادر للجزيرة إن قوات إسرائيلية اقتحمت بالتزامن بلدة الظاهرية في جنوب الخليل جنوبي الضفة.



وفي القدس المحتلة، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة الرام قبيل فجر اليوم الجمعة.



وقالت المصادر إن قوات إسرائيلية اعتقلت شابين عقب مطاردة سيارتهما واحتجازها في بلدة الرام بشمال شرقي القدس المحتلة.



ومساء الخميس، أصيبت سيدة فلسطينية بجروح إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنبلة تجاهها في بلدة الخضر قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه قدمت الإسعاف لامرأة فلسطينية مصابة بجروح في الوجه والأيدي، نتيجة تطاير زجاج مركبتها، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنبلة صوت تجاهها في بلدة الخضر، قرب بيت لحم.



بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر، وتمركزت في مناطق دار محمود، والبوابة، ومحيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وإصابة امرأة بجروح.



وفي جنين، أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق مركبة فلسطينية في بلدة جبع جنوبي المدينة.



وذكر شهود عيان أن مستوطنين هاجموا منزل المواطن أيسر خليلية، واعتدوا على عائلته، وأحرقوا مركبة تعود لشقيقه، في بلدة جبع، ثم فروا مسرعين إلى مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي جبع والبلدات المجاورة.



ومنذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تاريخ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة المحاصر، صعّدت إسرائيل والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 مواطن، وفق بيانات رسمية فلسطينية.



وقد أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة -بدعم أميركي مطلق وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع- عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.