Friday, 08 November 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يتراجع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

11/8/2024 4:25:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.01 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1 بالمئة أمس الخميس.

وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 4.1 بالمئة.

MENAFN08112024000072011014ID1108864907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث