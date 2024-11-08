النفط يتراجع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.01 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1 بالمئة أمس الخميس.
وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 4.1 بالمئة.
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