النفط يتراجع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد على الإمدادات.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.01 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1 بالمئة أمس الخميس.



وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 4.1 بالمئة.