بدء العمل بتأهيل طريق العدسية وتحويلات مرورية

بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل بمشروع تأهيل طريق العدسية من المنطقة المجاورة لمسجد العدسية "منطقة النبعات"، واعادة إنشاء مقطع الطريق وفق أحدث التصاميم وتحديث نظام تصريف المياه الجوفية والسطحية وبطول تقريبي (500م).



ويعتبر من المشاريع الوقائية التي تحرص الوزارة على تنفيذها لضمان ديمومة الطريق وسلامة مستخدميه وخدمة السكان المحليين.



وتشمل الأعمال تنفيذ شبكات تصريف مياه جوفية وسطحية بالإضافة للعبارات الانبوبية، وأعادة انشاء لكامل طبقات الطريق ضمن أعلى المواصفات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وتكوينها الطبوغرافي والجغرافي وفق دراسة اعدتها الوزارة مسبقا للتعامل الامثل مع واقع حال المنطقة.



وتبلغ كلفة المشروع التقديرية نحو 895 الف دينار، كما من المتوقع إنهاء الأعمال خلال 4 أشهر.



وقالت وزارة الأشغال إنها ستجري تحويلات جزئية في الموقع، حيث سيتم فصل واستخدام المسرب القادم من عمّان بأتجاه البحر الميت بحيث يكون باتجاهين مفصولين بحواجز خرسانية وعلى طول منطقة العمل "المنطقة المقابلة لمسجد العدسية والنبعات"، وسيتم أغلاق المسرب القادم من البحر الميت وبأتجاه عمّان " عند منطقة العمل" وتحويله مع المسرب المفصول من الاتجاه القادم من عمّان.



وعند الانتهاء من اعمال المسرب القادم من البحر الميت، سيتم فتح السير عليه وفصله وبأتجاهين وتحويل السير القادم من عمّان اليه.



وأهابت وزارة الاشغال سالكي الطريق الألتزام والحذر في منطقة العمل والالتزام بالشواخص التحذيرية والالزامية والتعليمات الصادرة عن كوادرها في الموقع وتعليمات الالشركاء في مديرية الأمن العام.



يشار إلى أن الوزارة حرصت على صيانة وتجهيز طريق بديل أضافي وذلك لتخفيف حركة السير عن منطقة العمل والمتمثلة بطريق (تركي وزبود) من جسر دار الدواء ولغاية التقائه مع طريق العدسية، متمنين السلامة للجميع.