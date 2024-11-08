ثلاثة شهداء بعدوان إسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد ثلاثة لبنانيين جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، كما استشهد لبناني آخر في غارة على بلدة الريحان.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات على بلدات، شبعا، الصرفند، جبال البطم، الشهابية، النبطية الفوقا، كفرتبنيت”.
وأضاف المصدر، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على المنطقة الواقعة بين المجادل والشهابية في قضاء صور، وتزامن ذلك مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق الحوش في صور وقرى قضاء صور.
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