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ثلاثة شهداء بعدوان إسرائيلي على جنوب لبنان

11/8/2024 4:25:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد ثلاثة لبنانيين جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، كما استشهد لبناني آخر في غارة على بلدة الريحان.


وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات على بلدات، شبعا، الصرفند، جبال البطم، الشهابية، النبطية الفوقا، كفرتبنيت”.


وأضاف المصدر، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على المنطقة الواقعة بين المجادل والشهابية في قضاء صور، وتزامن ذلك مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق الحوش في صور وقرى قضاء صور.

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