إعادة تطوير منصة استثمر في الأردن

كشف تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، في قطاع الاستثمار، عن البدء بتنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، بهدف مراجعة وتطوير آليات أتمتة الخدمات الاستثمارية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.



كما تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المستثمر عبر رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول، والتي تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم تيسير إنجاز الخدمات الاستثمارية.



ووفقا للتقرير، تم البدء في إعادة تصميم وتطوير وتحديث منصة "استثمر في الأردن" (Invest) من خلال إجراء تحديثات تقنية على واجهة المستخدم، وتعزيز محتوى المنصة، حيث ستشمل هذه التحديثات تقديم معلومات شاملة ومتكاملة حول رحلة المستثمر، وتوفير بيانات دقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التشريعات والأنظمة المعمول بها.



وبحسب التقرير، جرى تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن وإطلاق 12 فرصة استثمارية جديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية السياحة، الصناعة التعدين الطاقة، بحيث يصبح عدد الفرص الاستثمارية الكلية على المنصة 39 فرصة، بحجم استثمار يتجاوز 4 مليار دولار أميركي.



وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار التي تضمنت تحديد الشركاء وإجراء مراجعة وتحليل شامل لكافة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إعداد تقرير مبدئي للتقييم السريع (Rapid Assessment) يشمل نتائج مراجعة الوثائق الاستراتيجية ذات الصلة، وتحديد خارطة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية بالمشروع.



كما تم الانتهاء من إعداد دليل إرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشراكة وتحديد الالتزامات لكل من الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة، كما ينظم الدليل إجراءات طرح عطاءات مشروعات الشراكة، والانتهاء من إعداد دليل متطلبات الالتزامات المالية والذي يهدف إلى تقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر، حيث ستساهم هذه الأدلة في تحسين فعالية وزيادة الشفافية في العمليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات الشراكة.