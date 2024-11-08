شركة Marksman تغير علامتها التجارية إلى B2CONNECT، في خطوة لتعزيز آليات الاتصال والميزات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة B2BROKER عن إعادة تسمية للعلامة التجارية وإجراء تحسينات تقنية كبرى على مركز سيولة العملات المشفرة الرائد، والمعروف مسبقًا باسم MarksMan LDE. تيسر المنصة التي يطلق عليها الآن اسم B2CONNECT ، سبل وصول شركات الوساطة ومنصات التداول
المتخصصة في العملات المشفرة إلى السيولة الفورية والآجلة للأصول الرقمية، موفرةً أفضل أدوات تحديد الأسعار والتحوط للمخاطر.
تتضمن التحسينات الرئيسية التكامل مع B2TRADER Spot Broker وBinance Futures WebSocket API وأداة إدارة شاملة للسيولة لموقع Crypto، إذ تعمل هذه التحديثات على الارتقاء بشركة B2CONNECT إلى مصاف الريادة كبوابة قوية توفر سبل الوصول إلى مجموعات سيولة الأصول الرقمية الرائدة.
عملية إعادة تسمية العلامة التجارية: تحول MarksMan إلى B2CONNECT
تعكس عملية إعادة تسمية المنصة إلى B2CONNECT تركيزها على تعزيز آليات الاتصال بوصفها قيمة أساسية. واستنادًا إلى هويتها الجديدة، تهدف B2CONNECT إلى إنشاء روابط قوية بين موفري السيولة ومنصات التداول، هادفةً بذلك إلى تعزيز دورها كبنية تحتية رائدة في مجال السيولة توفر إمكانية الوصول عند الطلب إلى سيولة السوق العميقة بالإضافة إلى التكاملات المخصصة وتقنيات التداول المتقدمة.
صرح Ivan Navodniy، مدير قسم المنتجات في B2BROKER، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء إجراء هذه التحسينات التي تعود بالنفع على عملائنا، إذ إنها تمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير B2CONNECT إلى منتج مستقل من شأنه توفير حلول اتصالات رائدة للشركات في سوق الفوركس وشركات الوساطة ومنصات التداول المتخصصة في مجال العملات المشفرة. أضف إلى ذلك أنها تسهم في تعزيز دورها كبنية تحتية أساسية في مجال السيولة إلى جانب حل السيولة المتعدد الأصول Prime of Prime."
تعزيز آليات الاتصال بالاستعانة بمنصة الوساطة B2TRADER
ومن بين أحدث التطورات التي شهدتها B2CONNECT تكاملها مع B2TRADER Spot Broker ، التي تقدم ميزات متقدمة مصممة لتيسير تنفيذ الطلبات وتعزيز تجارب المستخدمين، ويتضمن هذا واجهة وصول FIX API مخصصة للحصول على معلومات السوق ومواصفات العقود في الوقت الفعلي، مما يضمن اتصالاً سلسًا وفعالاً بين B2CONNECT وB2TRADER.
أداة إدارة سيولة متقدمة لموقع Crypto
تقدم الآن B2CONNECT أداة إدارة سيولة كاملة الميزات لموقع Crypto باستخدام FIX API، لتلبية احتياجات عملاء B2B الذين يقدرون ميزة الوصول المباشر إلى السوق، إذ يتيح هذا التكامل للعملاء الفرصة لتعزيز عروضهم عن طريق توفير أزواج تداول إضافية وإدارة المخاطر، مثل التحديات المتعلقة بالأطراف المقابلة والتحديات التنظيمية.
توفر أداة إدارة السيولة إمكانية الوصول إلى بيانات الأسعار من المستوى 2، كما تدعم عملية تحديد الطلبات وتنفيذها وتأكيدها، وتيسر إمكانية تنفيذ هذه العمليات بالتوازي، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل زمن الوصول.
بالإضافة إلى Crypto، تقدم B2CONNECT تدفقات منتظمة من منصات التداول المركزية الكبرى، مثل Binance وCoinbase وKraken وHTX وGemini وBitstamp وBITFINEX وBITTREX وPoloniex، مما يضمن الوصول الشامل والموثوق به إلى السيولة.
تحسين تداول العقود الآجلة الدائمة باستخدام Binance WebSocket API
ثمة إضافة مهمة أخرى في هذا الإصدار، وهي تكامل Binance Futures WebSocket API، والتي ترفع مستوى جودة تنفيذ الطلبات المتعلقة بالعقود الآجلة ضمن B2CONNECT Liquidity Hub.
تدعم واجهة برمجة التطبيقات (API) عالية السرعة الاتصال ثنائي الاتجاه والاتصال المزدوج الكامل، مما يعزز كفاءة التداول ويحقق تحسينًا بمقدار أربعة أضعاف في متوسط الفترة بين إرسال طلب التداول وتنفيذه، وبهذا تتوفر تجارب تداول أكثر سرعة وموثوقية.
مستقبل B2CONNECT
ستواصل عملية تطوير B2CONNECT التركيز على تعزيز خدمات الاتصال مع وضع معايير جديدة تخدم صالح الصناعة،
وعن طريق تجميع السيولة الفورية والآجلة من منصات التداول الكبرى، مثل Binance وCoinbase وKraken وGemini والمزيد، ستنمو شبكة B2CONNECT أكثر مع إضافات جديدة، مثل تكامل B2TRADER وCrypto، بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة، مثل Binance Futures' WebSocket API، مما يضمن توفير اتصالات سلسة مع المشاركين الرئيسيين في السوق.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
استكشف أحدث تحديثات B2CONNECT هنا !
MENAFN08112024004146001356ID1108864897