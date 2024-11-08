شركة Marksman تغير علامتها التجارية إلى B2CONNECT، في خطوة لتعزيز آليات الاتصال والميزات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة B2BROKER عن إعادة تسمية للعلامة التجارية وإجراء تحسينات تقنية كبرى على مركز سيولة العملات المشفرة الرائد، والمعروف مسبقًا باسم MarksMan LDE. تيسر المنصة التي يطلق عليها الآن اسم B2CONNECT ، سبل وصول شركات الوساطة ومنصات المتخصصة في العملات المشفرة إلى السيولة الفورية والآجلة للأصول الرقمية، موفرةً أفضل أدوات تحديد الأسعار والتحوط للمخاطر.

تتضمن التحسينات الرئيسية التكامل مع B2TRADER Spot Broker وBinance Futures WebSocket API وأداة إدارة شاملة للسيولة لموقع Crypto، إذ تعمل هذه التحديثات على الارتقاء بشركة B2CONNECT إلى مصاف الريادة كبوابة قوية توفر سبل الوصول إلى مجموعات سيولة الأصول الرقمية الرائدة.

عملية إعادة تسمية العلامة التجارية: تحول MarksMan إلى B2CONNECT

تعكس عملية إعادة تسمية المنصة إلى B2CONNECT تركيزها على تعزيز آليات الاتصال بوصفها قيمة أساسية. واستنادًا إلى هويتها الجديدة، تهدف B2CONNECT إلى إنشاء روابط قوية بين موفري السيولة ومنصات التداول، هادفةً بذلك إلى تعزيز دورها كبنية تحتية رائدة في مجال السيولة توفر إمكانية الوصول عند الطلب إلى سيولة السوق العميقة بالإضافة إلى التكاملات المخصصة وتقنيات التداول المتقدمة.

صرح Ivan Navodniy، مدير قسم المنتجات في B2BROKER، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء إجراء هذه التحسينات التي تعود بالنفع على عملائنا، إذ إنها تمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير B2CONNECT إلى منتج مستقل من شأنه توفير حلول اتصالات رائدة للشركات في سوق الفوركس وشركات الوساطة ومنصات التداول المتخصصة في مجال العملات المشفرة. أضف إلى ذلك أنها تسهم في تعزيز دورها كبنية تحتية أساسية في مجال السيولة إلى جانب حل السيولة المتعدد الأصول Prime of Prime."

تعزيز آليات الاتصال بالاستعانة بمنصة الوساطة B2TRADER

ومن بين أحدث التطورات التي شهدتها B2CONNECT تكاملها مع B2TRADER Spot Broker ، التي تقدم ميزات متقدمة مصممة لتيسير تنفيذ الطلبات وتعزيز تجارب المستخدمين، ويتضمن هذا واجهة وصول FIX API مخصصة للحصول على معلومات السوق ومواصفات العقود في الوقت الفعلي، مما يضمن اتصالاً سلسًا وفعالاً بين B2CONNECT وB2TRADER.

أداة إدارة سيولة متقدمة لموقع Crypto

تقدم الآن B2CONNECT أداة إدارة سيولة كاملة الميزات لموقع Crypto باستخدام FIX API، لتلبية احتياجات عملاء B2B الذين يقدرون ميزة الوصول المباشر إلى السوق، إذ يتيح هذا التكامل للعملاء الفرصة لتعزيز عروضهم عن طريق توفير أزواج تداول إضافية وإدارة المخاطر، مثل التحديات المتعلقة بالأطراف المقابلة والتحديات التنظيمية.

توفر أداة إدارة السيولة إمكانية الوصول إلى بيانات الأسعار من المستوى 2، كما تدعم عملية تحديد الطلبات وتنفيذها وتأكيدها، وتيسر إمكانية تنفيذ هذه العمليات بالتوازي، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل زمن الوصول.

بالإضافة إلى Crypto، تقدم B2CONNECT تدفقات منتظمة من منصات التداول المركزية الكبرى، مثل Binance وCoinbase وKraken وHTX وGemini وBitstamp وBITFINEX وBITTREX وPoloniex، مما يضمن الوصول الشامل والموثوق به إلى السيولة.

تحسين تداول العقود الآجلة الدائمة باستخدام Binance WebSocket API

ثمة إضافة مهمة أخرى في هذا الإصدار، وهي تكامل Binance Futures WebSocket API، والتي ترفع مستوى جودة تنفيذ الطلبات المتعلقة بالعقود الآجلة ضمن B2CONNECT Liquidity Hub.

تدعم واجهة برمجة التطبيقات (API) عالية السرعة الاتصال ثنائي الاتجاه والاتصال المزدوج الكامل، مما يعزز كفاءة التداول ويحقق تحسينًا بمقدار أربعة أضعاف في متوسط الفترة بين إرسال طلب التداول وتنفيذه، وبهذا تتوفر تجارب تداول أكثر سرعة وموثوقية.

مستقبل B2CONNECT

ستواصل عملية تطوير B2CONNECT التركيز على تعزيز خدمات الاتصال مع وضع معايير جديدة تخدم صالح الصناعة،

وعن طريق تجميع السيولة الفورية والآجلة من منصات التداول الكبرى، مثل Binance وCoinbase وKraken وGemini والمزيد، ستنمو شبكة B2CONNECT أكثر مع إضافات جديدة، مثل تكامل B2TRADER وCrypto، بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة، مثل Binance Futures' WebSocket API، مما يضمن توفير اتصالات سلسة مع المشاركين الرئيسيين في السوق.

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