ITEN تطلق إنتاجًا على نطاق صناعي لعائلة منتجاتها من بطاريات الحالة الصلبة بالكامل

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--معرض إلكترونيكا 2024 التجاري-- أعلنت شركة ITEN ، الرائدة في تطوير وإنتاج بطاريات الحالة الصلبة لتطبيقات الإلكترونيات الدقيقة، اليوم عن إطلاق إنتاج عائلة Powency الجديدة من بطاريات Li-ion القابلة لإعادة الشحن. تتكون العائلة الجديدة من بطاريات عالية الكثافة، بما في ذلك في الوقت الحالي بطارية PWY0150S ، المتوفرة في مرحلة ما قبل الإنتاج، وبطارية PWY0250S ، المتوفرة كعينات هندسية. تبلغ سعة بطاريات الطاقة الأولى هذه على التوالي 150 ميكرو أمبير في الساعة و250 ميكرو أمبير في الساعة. تعد عائلة منتجات Powency ، التي يتم تصنيعها في منشأة ITEN في فرنسا، شهادة على إظهار ريادة ITEN التكنولوجية والصناعية في مجال بطاريات الحالة الصلبة.
ستشارك شركة ITEN في معرض إلكترونيكا التجاري في ميونيخ من 12 إلى 15 نوفمبر 2024 (القاعة B4 - الجناح E05 ) لعرض كل من PWY0150S وPWY0250S.
Powency PWY0150S و PWY0250S ، تخزين الطاقة في الحالة الصلبة في عامل شكل لا مثيل له. تم تصميم بطاريات Powency PWS0150S وPWS0250S لتوفير ذروات الطاقة للأجهزة المتصلة أو لتشغيل الأنظمة الإلكترونية أثناء انقطاع التيار الكهربائي. يتميز كلا المنتجين بكثافة طاقة عالية في تصميم فائق الصغر، بقياس 25 مم3 ووزن 73 مليجرام؛ ويمكنهما توفير مستويات التيار المطلوبة للأجهزة المتصلة التي تعمل ببروتوكولات الشبكة المحلية اللاسلكية. تتوفر Powency PWS0150S وPWS0250S كأجهزة SMD، مما يتيح التكامل السهل مع خطوط الإنتاج الآلية. تعتمد بطاريات Powency PWS0150S وPWS0250S على تقنيات بطاريات الحالة الصلبة بالكامل من ITENS، ولا تحتوي على معادن ثقيلة أو مواد كيميائية سامة أو مذيبات عضوية، ويمكن إعادة تدويرها كمكونات إلكترونية سلبية.
تم تصميم Powency PWY0150S و PWY0250S لمعالجة تحديات كفاءة الطاقة لأجهزة استشعار إنترنت الأشياء اللاسلكية التي لا تحتاج إلى صيانة
إن تشغيل الأجهزة ذات الحجم الصغير والتي تستهلك طاقة منخفضة يشكل عقبة رئيسية في ظهور إنترنت الأشياء (IoT) وتنفيذه على نطاق واسع. ستتيح منتجات Powency لصانعي أجهزة إنترنت الأشياء إنشاء أنظمة Bluetooth Low Energy (BLE) أو 802.15.4 أو NFC عالية الأداء في عامل شكل لا مثيل له. إنها تسهل الاستخدام الواسع النطاق للأجهزة الخالية من الصيانة التي تحصد الطاقة من مصادر خارجية مثل الضوء المحيط الداخلي أو الخارجي، والموجات الراديوية المحيطة، و/أو الحركة الحركية. يتم تصنيع PWY0150S حاليًا في مرحلة ما قبل السلسلة لعدد كبير من العملاء في المرحلة المبكرة ويعمل بمثابة خزان الطاقة المثالي في أجهزة الاستشعار المستقلة التي تعمل بتقنية حصاد الطاقة.
Powency PWY0150S و PWY0250S ، "الاستدامة من خلال التصميم والعملية والوظيفة" تم تصميم وتصنيع مجموعة منتجات Powency، مثل جميع المنتجات التي طورتها ITEN، لتقليل تأثيرها البيئي والالتزام بشعار الشركة "الاستدامة من خلال التصميم والعملية والوظيفة". تتكون بطاريات ITEN من السيراميك، وهي خالية من المواد العضوية والمعادن الهامة مثل الكوبالت. فهي قابلة لإعادة الشحن وقابلة لإعادة التدوير بالكامل.
قال Vincent Cobée، الرئيس التنفيذي لشركة ITEN: "يعد وجودنا في معرض إلكترونيكا التجاري، وهو الحدث الأساسي في صناعة الإلكترونيات، مهمًا للغاية بالنسبة لشركة ITEN، في لحظة مهمة في نمو الشركة. لقد كان الإدخال التجاري والإنتاج الضخم لعائلة منتجات Powency علامة فارقة في تطور الشركة. لقد تمكنّا من تطوير الحلول التي توقعها السوق، من حيث المنتج والاندماج في العمليات الصناعية المختلفة لعملائنا، لتوفير استجابة مستدامة وعالية الأداء ومتكاملة حقًا. سيتم تسريع المسار بشكل أكبر في الأشهر القادمة من خلال إدخال بطارية جديدة أكثر قوة، بالإضافة إلى تقديم حلين متميزين".
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