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ITEN تطلق إنتاجًا على نطاق صناعي لعائلة منتجاتها من بطاريات الحالة الصلبة بالكامل

11/8/2024 4:19:40 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--معرض إلكترونيكا 2024 التجاري-- أعلنت شركة ITEN ، الرائدة في تطوير وإنتاج بطاريات الحالة الصلبة لتطبيقات الإلكترونيات الدقيقة، اليوم عن إطلاق إنتاج عائلة Powency الجديدة من بطاريات Li-ion القابلة لإعادة الشحن. تتكون العائلة الجديدة من بطاريات عالية الكثافة، بما في ذلك في الوقت الحالي بطارية PWY0150S ، المتوفرة في مرحلة ما قبل الإنتاج، وبطارية PWY0250S ، المتوفرة كعينات هندسية. تبلغ سعة بطاريات الطاقة الأولى هذه على التوالي 150 ميكرو أمبير في الساعة و250 ميكرو أمبير في الساعة. تعد عائلة منتجات Powency ، التي يتم تصنيعها في منشأة ITEN في فرنسا، شهادة على إظهار ريادة ITEN التكنولوجية والصناعية في مجال بطاريات الحالة الصلبة.

ستشارك شركة ITEN في معرض إلكترونيكا التجاري في ميونيخ من 12 إلى 15 نوفمبر 2024 (القاعة B4 - الجناح E05 ) لعرض كل من PWY0150S وPWY0250S.

Powency PWY0150S و PWY0250S ، تخزين الطاقة في الحالة الصلبة في عامل شكل لا مثيل له. تم تصميم بطاريات Powency PWS0150S وPWS0250S لتوفير ذروات الطاقة للأجهزة المتصلة أو لتشغيل الأنظمة الإلكترونية أثناء انقطاع التيار الكهربائي. يتميز كلا المنتجين بكثافة طاقة عالية في تصميم فائق الصغر، بقياس 25 مم3 ووزن 73 مليجرام؛ ويمكنهما توفير مستويات التيار المطلوبة للأجهزة المتصلة التي تعمل ببروتوكولات الشبكة المحلية اللاسلكية. تتوفر Powency PWS0150S وPWS0250S كأجهزة SMD، مما يتيح التكامل السهل مع خطوط الإنتاج الآلية. تعتمد بطاريات Powency PWS0150S وPWS0250S على تقنيات بطاريات الحالة الصلبة بالكامل من ITENS، ولا تحتوي على معادن ثقيلة أو مواد كيميائية سامة أو مذيبات عضوية، ويمكن إعادة تدويرها كمكونات إلكترونية سلبية.

تم تصميم Powency PWY0150S و PWY0250S لمعالجة تحديات كفاءة الطاقة لأجهزة استشعار إنترنت الأشياء اللاسلكية التي لا تحتاج إلى صيانة
إن تشغيل الأجهزة ذات الحجم الصغير والتي تستهلك طاقة منخفضة يشكل عقبة رئيسية في ظهور إنترنت الأشياء (IoT) وتنفيذه على نطاق واسع. ستتيح منتجات Powency لصانعي أجهزة إنترنت الأشياء إنشاء أنظمة Bluetooth Low Energy ‏(BLE) أو 802.15.4 أو NFC عالية الأداء في عامل شكل لا مثيل له. إنها تسهل الاستخدام الواسع النطاق للأجهزة الخالية من الصيانة التي تحصد الطاقة من مصادر خارجية مثل الضوء المحيط الداخلي أو الخارجي، والموجات الراديوية المحيطة، و/أو الحركة الحركية. يتم تصنيع PWY0150S حاليًا في مرحلة ما قبل السلسلة لعدد كبير من العملاء في المرحلة المبكرة ويعمل بمثابة خزان الطاقة المثالي في أجهزة الاستشعار المستقلة التي تعمل بتقنية حصاد الطاقة.

Powency PWY0150S و PWY0250S ، "الاستدامة من خلال التصميم والعملية والوظيفة" تم تصميم وتصنيع مجموعة منتجات Powency، مثل جميع المنتجات التي طورتها ITEN، لتقليل تأثيرها البيئي والالتزام بشعار الشركة "الاستدامة من خلال التصميم والعملية والوظيفة". تتكون بطاريات ITEN من السيراميك، وهي خالية من المواد العضوية والمعادن الهامة مثل الكوبالت. فهي قابلة لإعادة الشحن وقابلة لإعادة التدوير بالكامل.

قال Vincent Cobée، الرئيس التنفيذي لشركة ITEN: "يعد وجودنا في معرض إلكترونيكا التجاري، وهو الحدث الأساسي في صناعة الإلكترونيات، مهمًا للغاية بالنسبة لشركة ITEN، في لحظة مهمة في نمو الشركة. لقد كان الإدخال التجاري والإنتاج الضخم لعائلة منتجات Powency علامة فارقة في تطور الشركة. لقد تمكنّا من تطوير الحلول التي توقعها السوق، من حيث المنتج والاندماج في العمليات الصناعية المختلفة لعملائنا، لتوفير استجابة مستدامة وعالية الأداء ومتكاملة حقًا. سيتم تسريع المسار بشكل أكبر في الأشهر القادمة من خلال إدخال بطارية جديدة أكثر قوة، بالإضافة إلى تقديم حلين متميزين".

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