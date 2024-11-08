أعلنت SBC Medical Group Holdings وشركة MEDIROM Healthcare Technologies عن تحالف تجاري

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة SBC Medical Group Holdings Incorporated (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: SBC) (يشار إليها هنا باسم "SBC Medical" أو "الشركة" أو "SBC")، وهي الشركة العالمية المالكة والمشغلة والمزودة لخدمات ومنتجات الإدارة لمراكز العلاج التجميلي، عن تحالف تجاري مع شركة .MEDIROM Healthcare Technologies Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MRM) (يشار إليها هنا باسم "MEDIROM")، وهي شركة سريعة النمو في مجال تكنولوجيا
الرعاية الصحية ولديها أكثر من 300 استوديو للاسترخاء في اليابان.
ستعمل SBC Medical وMEDIROM، وهما شركتان رائدتان في مجال الجمال والعافية تتميزان بالتميز في تجارب تركز على العملاء، معًا على ابتكار طريقة جديدة لعشاق الجمال والعافية لاكتشاف علاجات صحية جديدة ومثيرة. يجمع التحالف بين العلامة التجارية الرائدة لشركة MEDIROM في مجال صالونات الاسترخاء وعروض المنتجات والخدمات المتعلقة بالصحة مع أفضل مراكز العلاج التجميلي في فئتها التابعة لشركة SBC والتي تخدم اليوم ملايين العملاء الذين يحبون السهولة والراحة وقيمة تجربة خدمات SBC.
يضم مزودا خدمات الرعاية الصحية الرائدان معًا أكثر من 4 ملايين عضو عبر برامج الولاء الخاصة بهما في "Shonan Beauty Clinic" التابعة لشركة SBC Ra التابعة لشركة MEDIROM. وبالإضافة إلى تقديم عروض وخبرات مُحسَّنة للعملاء، سيسعى التحالف إلى خلق فرص مقنعة ومتكاملة لتسخير قوة هؤلاء العملاء المخلصين ومكافأتهم عندما يتلقون الخدمات في SBC Medical وMEDIROM.
خلفية التحالف
استنادًا إلى مفهوم "الفوز الشامل للجميع"، تقدم مجموعة SBC الطبية خدمات الدعم الإداري لمجموعة واسعة من المؤسسات الطبية، بما في ذلك الطب التجميلي الشامل، وطب الأسنان، وعلاج الصلع الوراثي، وأمراض النساء، وعلاج العقم، وطب العيون، والجراحة التجميلية، والطب التجديدي. وتبلغ شبكة عيادات الشركة، بما في ذلك عيادة Shoan Beauty Clinic، الآن 224 عيادة حول العالم. تدير شركة MEDIROM، تحت الاسم التجاري Ra"، أكثر من 300 استوديو استرخاء في اليابان على أساس مفهوم "الصحة، والمزيد والمزيد من الابتكار"، وتعمل على تطوير أعمال متنوعة تركز على الرعاية الصحية. وتركز الشركة أيضًا على الحفاظ على الصحة والطب الوقائي، وتواصل الابتكار في هذه الصناعة.
الوصول إلى عملاء جدد وخلق التآزر
في هذا التحالف، رفعت كلتا الشركتين توقعاتهما تجاه شرائح عملائهما المختلفة. عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل تحظى بدعم واسع النطاق من قبل النساء في العشرينات والثلاثينيات من العمر، في حين يخدم مركز Ra التابع لشركة MEDIROM العملاء الذكور بشكل أساسي للاسترخاء والحفاظ على الصحة. ومن المتوقع أن يمكّن هذا التعاون الشركتين من الاقتراب من أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة عملائنا الإجمالية، وتوفير قيمة جديدة. كخطوة أولى، خلال الفترة من 15 نوفمبر 2024 إلى 15 ديسمبر 2024، سيحصل العملاء الذين يزورون عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل على تذاكر دعوة خاصة لتجربة Ra بسعر مخفض. وتخطط الشركتان لمواصلة تعميق تعاونهما على مراحل، بهدف توفير تجارب جديدة موجهة نحو القيمة توفر الدعم الكامل للجمال والصحة.
حملة التسويق المشترك الأولية
سيحصل العملاء الذين يزورون عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل Ra على تذاكر دعوة خاصة لفترة محدودة.
العيادات والمتاجر المشاركة
عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل: 130 عيادة
Ra (متاجر مدارة بشكل مباشر): 230 متجرًا
فترة التوزيع
عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - الأحد 15 ديسمبر 2024
حول شركة . MEDIROM Healthcare Technologies Inc
توفر شركة .MEDIROM Healthcare Technologies Inc، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، خدمات صحية شاملة في اليابان. تعمل في ثلاثة قطاعات: صالون الاسترخاء والرعاية الصحية الوقائية الرقمية والجمال الفاخر. يمتلك قطاع صالون الاسترخاء ويطور ويدير ويمنح امتيازات ويدعم صالونات الاسترخاء، التي توفر علاج الجسم بنمط الضغط بالإصبع، وعلاج التمدد، ومحاذاة الوضعية والمفاصل، بالإضافة إلى عناصر العلاج الطبيعي؛ والعديد من الخدمات الفردية، بما في ذلك العلاج المضاد للتعب، وعلاج دعم الرياضيين، وعلاج التنحيف، وعلاج الانعكاسات العصبية.
حول SBC Medical
تقدم شركة SBC Medical، من خلال شركاتها التابعة، خدمات لدعم تشغيل العيادات التي تقدم خدمات طبية متخصصة للغاية في مجالات الطب التجميلي وطب الأسنان التجميلي والثعلبة الأندروجينية أو الصلع الوراثي، بشكل أساسي في اليابان وتتركز حول العلامة التجارية SBC Shonan Beauty Clinic. تقدم شركة SBC Medical والشركات التابعة لها الآن خدمات الإدارة لإجمالي 224 من أصحاب الامتياز في جميع أنحاء العالم. على المستوى العالمي، تمتلك وتدير شركة SBC Medical مركز علاج واحدًا في فيتنام وتقدم خدمات إدارية لمركز علاج واحد في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة
البيانات التطلعية
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