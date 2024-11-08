أعلنت SBC Medical Group Holdings وشركة MEDIROM Healthcare Technologies عن تحالف تجاري

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة SBC Medical Group Holdings Incorporated (المدرجة في بورصة تحت الرمز: SBC) ‏(يشار إليها هنا باسم "SBC Medical" أو "الشركة" أو "SBC")، وهي الشركة العالمية المالكة والمشغلة والمزودة لخدمات ومنتجات الإدارة لمراكز العلاج التجميلي، عن تحالف تجاري مع شركة .MEDIROM Healthcare Technologies Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MRM) (يشار إليها هنا باسم "MEDIROM")، وهي شركة سريعة النمو في مجال الرعاية الصحية ولديها أكثر من 300 استوديو للاسترخاء في اليابان.

ستعمل SBC Medical وMEDIROM، وهما شركتان رائدتان في مجال الجمال والعافية تتميزان بالتميز في تجارب تركز على العملاء، معًا على ابتكار طريقة جديدة لعشاق الجمال والعافية لاكتشاف علاجات صحية جديدة ومثيرة. يجمع التحالف بين العلامة التجارية الرائدة لشركة MEDIROM في مجال صالونات الاسترخاء وعروض المنتجات والخدمات المتعلقة بالصحة مع أفضل مراكز العلاج التجميلي في فئتها التابعة لشركة SBC والتي تخدم اليوم ملايين العملاء الذين يحبون السهولة والراحة وقيمة تجربة خدمات SBC.

يضم مزودا خدمات الرعاية الصحية الرائدان معًا أكثر من 4 ملايين عضو عبر برامج الولاء الخاصة بهما في "Shonan Beauty Clinic" التابعة لشركة SBC Ra التابعة لشركة MEDIROM. وبالإضافة إلى تقديم عروض وخبرات مُحسَّنة للعملاء، سيسعى التحالف إلى خلق فرص مقنعة ومتكاملة لتسخير قوة هؤلاء العملاء المخلصين ومكافأتهم عندما يتلقون الخدمات في SBC Medical وMEDIROM.

خلفية التحالف

استنادًا إلى مفهوم "الفوز الشامل للجميع"، تقدم مجموعة SBC الطبية خدمات الدعم الإداري لمجموعة واسعة من المؤسسات الطبية، بما في ذلك الطب التجميلي الشامل، وطب الأسنان، وعلاج الصلع الوراثي، وأمراض النساء، وعلاج العقم، وطب العيون، والجراحة التجميلية، والطب التجديدي. وتبلغ شبكة عيادات الشركة، بما في ذلك عيادة Shoan Beauty Clinic، الآن 224 عيادة حول العالم. تدير شركة MEDIROM، تحت الاسم التجاري Ra"، أكثر من 300 استوديو استرخاء في اليابان على أساس مفهوم "الصحة، والمزيد والمزيد من الابتكار"، وتعمل على تطوير أعمال متنوعة تركز على الرعاية الصحية. وتركز الشركة أيضًا على الحفاظ على الصحة والطب الوقائي، وتواصل الابتكار في هذه الصناعة.

الوصول إلى عملاء جدد وخلق التآزر

في هذا التحالف، رفعت كلتا الشركتين توقعاتهما تجاه شرائح عملائهما المختلفة. عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل تحظى بدعم واسع النطاق من قبل النساء في العشرينات والثلاثينيات من العمر، في حين يخدم مركز Ra التابع لشركة MEDIROM العملاء الذكور بشكل أساسي للاسترخاء والحفاظ على الصحة. ومن المتوقع أن يمكّن هذا التعاون الشركتين من الاقتراب من أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة عملائنا الإجمالية، وتوفير قيمة جديدة. كخطوة أولى، خلال الفترة من 15 نوفمبر 2024 إلى 15 ديسمبر 2024، سيحصل العملاء الذين يزورون عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل على تذاكر دعوة خاصة لتجربة Ra بسعر مخفض. وتخطط الشركتان لمواصلة تعميق تعاونهما على مراحل، بهدف توفير تجارب جديدة موجهة نحو القيمة توفر الدعم الكامل للجمال والصحة.

حملة التسويق المشترك الأولية

سيحصل العملاء الذين يزورون عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل Ra على تذاكر دعوة خاصة لفترة محدودة.

العيادات والمتاجر المشاركة

عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل: 130 عيادة

Ra (متاجر مدارة بشكل مباشر): 230 متجرًا

فترة التوزيع

عيادة Shonan Beauty Clinic للتجميل: الجمعة 15 نوفمبر 2024 - الأحد 15 ديسمبر 2024

حول شركة . MEDIROM Healthcare Technologies Inc

توفر شركة .MEDIROM Healthcare Technologies Inc، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، خدمات صحية شاملة في اليابان. تعمل في ثلاثة قطاعات: صالون الاسترخاء والرعاية الصحية الوقائية الرقمية والجمال الفاخر. يمتلك قطاع صالون الاسترخاء ويطور ويدير ويمنح امتيازات ويدعم صالونات الاسترخاء، التي توفر علاج الجسم بنمط الضغط بالإصبع، وعلاج التمدد، ومحاذاة الوضعية والمفاصل، بالإضافة إلى عناصر العلاج الطبيعي؛ والعديد من الخدمات الفردية، بما في ذلك العلاج المضاد للتعب، وعلاج دعم الرياضيين، وعلاج التنحيف، وعلاج الانعكاسات العصبية.

حول SBC Medical

تقدم شركة SBC Medical، من خلال شركاتها التابعة، خدمات لدعم تشغيل العيادات التي تقدم خدمات طبية متخصصة للغاية في مجالات الطب التجميلي وطب الأسنان التجميلي والثعلبة الأندروجينية أو الصلع الوراثي، بشكل أساسي في اليابان وتتركز حول العلامة التجارية SBC Shonan Beauty Clinic. تقدم شركة SBC Medical والشركات التابعة لها الآن خدمات الإدارة لإجمالي 224 من أصحاب الامتياز في جميع أنحاء العالم. على المستوى العالمي، تمتلك وتدير شركة SBC Medical مركز علاج واحدًا في فيتنام وتقدم خدمات إدارية لمركز علاج واحد في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة

البيانات التطلعية

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