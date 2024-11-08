إطلاق منتجات جديدة في المملكة العربية السعودية: أفضل 3 مكانس كهربائية منزلية من Dreame

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في عالمنا سريع الوتيرة، يصعب على الأفراد تخصيص وقت للعناية بنظافة المنزل بالطريقة اليدوية، وهذا هو السبب وراء زيادة الطلب على حلول التنظيف المنزلي الذكية، إذ إن هذه الابتكارات لم تعد مجرد وسيلة للراحة، بل إنها تسهم في إحداث تغيير جذري في الطريقة التي نعيش بها.

تخلص من مكنستك واترك الروبوتات تمد لك يد المساعدة.

جهاز Z30 - مكنسة جديدة رائدة ومتميزة مخصصة لأصحاب الحيوانات الأليفة

يعد Z30 جهازًا متميزًا يتمتع بتصميم أنيق ومواد قوية وجودة ممتازة، ومن ضمن المميزات أنك ستجد أمامك شاشة ملونة صغيرة وزرين لضمان تشغيل سلس وسهل. كما يوجد داخل حاوية الغبار عدة مرشحات، من ضمنها مرشح الرغوة ومرشح HEPA، لضمان احتجاز معظم الجسيمات الصغيرة قبل وصولها إلى الحاوية.

يأتي جهاز Dreame Z30 مزودًا بسبعة ملحقات مذهلة، من ضمنها رأسان لتنظيف الأرضيات: فرشاة متعددة الأسطح وفرشاة أسطوانية ناعمة، تتمتع كلتاهما بأضواء CelesTect LED مدمجة للمساعدة في إزالة الأوساخ والتراب. كما تتميز الفرشاة المتعددة الأسطح بتقنية مقاومة التشابك، بفضل المشط الذي يقلل من تشابك الشعر.

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جهاز H14 - مكنسة كهربائية وممسحة في الوضع الرطب والجاف في جهاز واحد

يتيح التصميم المسطح بزاوية 180 درجة تنظيف الأرضيات تحت المكاتب والأرائك والأسرَّة بسهولة. كما تتيح لك ميزة تنظيف الحواف تنظيف الزوايا وحواف الأثاث والجدران بفعالية. إضافة إلى ذلك، يتميز جهاز H14 بقوة شفط قدرها 12,000 باسكال، مدعومة بمحرك عالي السرعة. وعند استخدام المكنسة في الوضع الرطب، تدور الفرشاة بمعدل مذهل يبلغ 520 مرة في الدقيقة، مما يضمن التنظيف الكامل لأي سطح بدون ترك أي آثار.

علاوةً على ذلك، يستخدم جهاز H14 ماءً ساخنًا بدرجة 60 درجة مئوية لإزالة البقع الصعبة، كما يتم تجفيف الفرشاة عند درجة 60 درجة مئوية لتقليل فرصة ظهور الروائح والبكتيريا، مما يجعل الجهاز قادرًا على التنظيف الذاتي بسهولة.

جهاز X40 Ultra Complete - المكنسة الروبوتية الشاملة المتطورة من Dreame

يتميز جهاز X40 Ultra Complete بقوة شفط مذهلة تبلغ 12,000 باسكال، والتي تتعرف تلقائيًا على أقسام السجاد وتنفذ آلية رفع ثلاثية ترفع الفرش والفرش الجانبية والممسحات في نفس الوقت.

إضافةً إلى ذلك، تتيح "تكنولوجيا الذراع المرن المزدوج" التعرف التلقائي على الحواف والزوايا، مما يسهم في توسيع نطاق حركة الممسحة بما يصل إلى 4 سم وتمكين الفرش الجانبية من تنظيف هذه المناطق بدقة متناهية.

وبمجرد الانتهاء من التنظيف، يعود الروبوت إلى محطة العناية الأساسية الأوتوماتيكية بالكامل 7 في 1، حيث ينظف ممسحته ولوح الغسل في نفس الوقت بماء ساخن بدرجة حرارة 70 درجة مئوية للقضاء على البقع والروائح الكريهة. أما بالنسبة لمقيّمي المنتج، فإنهم سعداء بقدرتهم على التحكم في الجهاز باستخدام الأوامر الصوتية، وإعداد الجداول، أو تغيير إعدادات درجة الحرارة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

إنه مثال حي على روح العلامة التجارية القائمة على الابتكار. ثم إن هذا المنتج الرائد ليس مجرد مكنسة كهربائية تنضم إلى سابقتها، بل هو نظام تنظيف متطور مصمم للتعامل مع أصعب المهام المنزلية بسهولة.

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