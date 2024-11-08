إطلاق منتجات جديدة في المملكة العربية السعودية: أفضل 3 مكانس كهربائية منزلية من Dreame

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في عالمنا سريع الوتيرة، يصعب على الأفراد تخصيص وقت للعناية بنظافة المنزل بالطريقة اليدوية، وهذا هو السبب وراء زيادة الطلب على حلول التنظيف المنزلي الذكية، إذ إن هذه الابتكارات لم تعد مجرد وسيلة للراحة، بل إنها تسهم في إحداث تغيير جذري في الطريقة التي نعيش بها.
تخلص من مكنستك واترك الروبوتات تمد لك يد المساعدة.
جهاز Z30 - مكنسة جديدة رائدة ومتميزة مخصصة لأصحاب الحيوانات الأليفة
يعد Z30 جهازًا متميزًا يتمتع بتصميم أنيق ومواد قوية وجودة تصنيع ممتازة، ومن ضمن المميزات أنك ستجد أمامك شاشة ملونة صغيرة وزرين لضمان تشغيل سلس وسهل. كما يوجد داخل حاوية الغبار عدة مرشحات، من ضمنها مرشح الرغوة ومرشح HEPA، لضمان احتجاز معظم الجسيمات الصغيرة قبل وصولها إلى الحاوية.
يأتي جهاز Dreame Z30 مزودًا بسبعة ملحقات مذهلة، من ضمنها رأسان لتنظيف الأرضيات: فرشاة متعددة الأسطح وفرشاة أسطوانية ناعمة، تتمتع كلتاهما بأضواء CelesTect LED مدمجة للمساعدة في إزالة الأوساخ والتراب. كما تتميز الفرشاة المتعددة الأسطح بتقنية مقاومة التشابك، بفضل المشط الذي يقلل من تشابك الشعر.
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جهاز H14 - مكنسة كهربائية وممسحة في الوضع الرطب والجاف في جهاز واحد
يتيح التصميم المسطح بزاوية 180 درجة تنظيف الأرضيات تحت المكاتب والأرائك والأسرَّة بسهولة. كما تتيح لك ميزة تنظيف الحواف تنظيف الزوايا وحواف الأثاث والجدران بفعالية. إضافة إلى ذلك، يتميز جهاز H14 بقوة شفط قدرها 12,000 باسكال، مدعومة بمحرك عالي السرعة. وعند استخدام المكنسة في الوضع الرطب، تدور الفرشاة بمعدل مذهل يبلغ 520 مرة في الدقيقة، مما يضمن التنظيف الكامل لأي سطح بدون ترك أي آثار.
علاوةً على ذلك، يستخدم جهاز H14 ماءً ساخنًا بدرجة 60 درجة مئوية لإزالة البقع الصعبة، كما يتم تجفيف الفرشاة عند درجة 60 درجة مئوية لتقليل فرصة ظهور الروائح والبكتيريا، مما يجعل الجهاز قادرًا على التنظيف الذاتي بسهولة.
جهاز X40 Ultra Complete - المكنسة الروبوتية الشاملة المتطورة من Dreame
يتميز جهاز X40 Ultra Complete بقوة شفط مذهلة تبلغ 12,000 باسكال، والتي تتعرف تلقائيًا على أقسام السجاد وتنفذ آلية رفع ثلاثية ترفع الفرش والفرش الجانبية والممسحات في نفس الوقت.
إضافةً إلى ذلك، تتيح "تكنولوجيا الذراع المرن المزدوج" التعرف التلقائي على الحواف والزوايا، مما يسهم في توسيع نطاق حركة الممسحة بما يصل إلى 4 سم وتمكين الفرش الجانبية من تنظيف هذه المناطق بدقة متناهية.
وبمجرد الانتهاء من التنظيف، يعود الروبوت إلى محطة العناية الأساسية الأوتوماتيكية بالكامل 7 في 1، حيث ينظف ممسحته ولوح الغسل في نفس الوقت بماء ساخن بدرجة حرارة 70 درجة مئوية للقضاء على البقع والروائح الكريهة. أما بالنسبة لمقيّمي المنتج، فإنهم سعداء بقدرتهم على التحكم في الجهاز باستخدام الأوامر الصوتية، وإعداد الجداول، أو تغيير إعدادات درجة الحرارة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.
إنه مثال حي على روح العلامة التجارية القائمة على الابتكار. ثم إن هذا المنتج الرائد ليس مجرد مكنسة كهربائية تنضم إلى سابقتها، بل هو نظام تنظيف متطور مصمم للتعامل مع أصعب المهام المنزلية بسهولة.
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