تضع Brightcove معيارًا جديدًا لقياس تسويق الفيديو من خلال إطلاق رؤى التسويق

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Brightcove (المدرجة في بورصة تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم عن إطلاق رؤى التسويق، وهو عرض جديد ضمن منصة رؤى وتحليلات الفيديو الخاصة بالشركة. يوفر رؤى التسويق رؤى متقدمة وبيانات قوية لقياس حملة الفيديو حتى يتمكن المسوقون من تحسين إستراتيجياتهم لتسويق المحتوى من خلال القياس المباشر لتأثير محتوى الفيديو على الأعمال.

قالت Kathy Klingler، مديرة التسويق في Brightcove: "لا يزال الفيديو أحد أقوى الطرق لإشراك الجماهير، ومع ذلك فإن قياس تأثيره على نتائج الأعمال كان يمثل تحديًا منذ فترة طويلة. مع إطلاق عرضنا الجديد "رؤى التسويق"، فإننا نعمل على تمكين المسوقين بشكل أكبر من اكتساب رؤية أعمق لأداء حملات الفيديو وإستراتيجياتهم التسويقية الأوسع". "باعتباري متخصصة في التسويق المعتمد على البيانات، أشعر بالحماس تجاه الطريقة التي ستساعد بها هذه الإمكانات الجديدة العلامات التجارية على ربط النقاط بين أداء الحملة والقيمة التجارية الحقيقية. هذا الحل يغير قواعد اللعبة لأي مسوق يتطلع إلى تحقيق تأثير قابل للقياس".

يسمح عرض رؤى التسويق للمسوقين بتتبع البيانات من حركة المرور الواردة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم التي تلتقط أصول المشاهدين من خلال معلمات UTM وتحليل الحملات التي تعمل على زيادة مشاهدات الفيديو والتحويل وهو يقدم رؤى مفصلة حول فعالية محتوى الفيديو ومشاركة المشاهدين، ووقت المشاهدة، والمصادر التي تدفع الجماهير المؤهلة.

تتمتع Brightcove بواحدة من أوسع شبكات الشركاء، مما يتيح التكامل مع جميع منصات أتمتة التسويق الرائدة وتوفير تحليل مفصل لتفاعلات المشاهدين ونجاح مصادر التسويق المختلفة. يسمح هذا الرابط بين أداء المحتوى وجهود التسويق بتحسين الاستراتيجية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً حول مكان تخصيص الموارد.

قال Scott Levine، كبير مسؤولي المنتجات في Brightcove: "لقد قمنا بتحويل المفهوم التقليدي لروابط UTM، وهي الأداة التي اعتمد عليها المسوقون لسنوات، من خلال دمجها مباشرة في مشغل الفيديو الخاص بنا". "يتيح لنا هذا التقاط بيانات مفصلة عن مصدر حركة الفيديو ودمجها بسلاسة في منصتنا لإظهار عائد الاستثمار من نسب حركة المرور والتسويق الوارد. من خلال تقديم رؤى قابلة للتنفيذ، نساعد عملاءنا على فهم ما يدفع تفاعل الجمهور وكيفية تحسين استراتيجياتهم التسويقية. هذا التكامل يبسط تحسين الحملة وتخطيط الميزانية، مما يجعلها أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى".

حل رؤى التسويق هو أحدث إضافة إلى مجموعة حلول Brightcove المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تنضم إلى حل Brightcove رؤى الجمهور TM الخاص بالشركة، والذي يقدم حاليًا وسائل الإعلام والإعلانات للشركات الإعلامية ورؤى الناشرين لشركات النشر. تم تصميم الرؤى التسويقية من Brightcove خصوصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمسوقين عبر الصناعات. من خلال تجاوز المقاييس التقليدية، فإنه يوفر بيانات مخصصة وقابلة للتنفيذ تمكن محترفي التسويق من اتخاذ قرارات أكثر فعالية ومستنيرة بالبيانات.

يتوفر حل رؤى التسويق كجزء من الحزمة المميزة لاستوديو التسويق . لمزيد من المعلومات حول كيف يمكن لـ Brightcove تعزيز جهودك التسويقية، قم بزيارة Brightcove .

حول شركة .Brightcove Inc

تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تمكّن منصة الفيديو الذكية من "برايت كوف" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. بفضل حصولنا على جائزتي ®Emmy للتكنولوجيا والهندسة عن الابتكار، ووقت التشغيل الذي يتصدر الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا نواصل دفع حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابع Brightcove على LinkedIn ، وX ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .

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