تضع Brightcove معيارًا جديدًا لقياس تسويق الفيديو من خلال إطلاق رؤى التسويق

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Brightcove (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا
البث الأكثر ثقة في العالم، اليوم عن إطلاق رؤى التسويق، وهو عرض جديد ضمن منصة رؤى وتحليلات الفيديو الخاصة بالشركة. يوفر رؤى التسويق رؤى متقدمة وبيانات قوية لقياس حملة الفيديو حتى يتمكن المسوقون من تحسين إستراتيجياتهم لتسويق المحتوى من خلال القياس المباشر لتأثير محتوى الفيديو على الأعمال.
قالت Kathy Klingler، مديرة التسويق في Brightcove: "لا يزال الفيديو أحد أقوى الطرق لإشراك الجماهير، ومع ذلك فإن قياس تأثيره على نتائج الأعمال كان يمثل تحديًا منذ فترة طويلة. مع إطلاق عرضنا الجديد "رؤى التسويق"، فإننا نعمل على تمكين المسوقين بشكل أكبر من اكتساب رؤية أعمق لأداء حملات الفيديو وإستراتيجياتهم التسويقية الأوسع". "باعتباري متخصصة في التسويق المعتمد على البيانات، أشعر بالحماس تجاه الطريقة التي ستساعد بها هذه الإمكانات الجديدة العلامات التجارية على ربط النقاط بين أداء الحملة والقيمة التجارية الحقيقية. هذا الحل يغير قواعد اللعبة لأي مسوق يتطلع إلى تحقيق تأثير قابل للقياس".
يسمح عرض رؤى التسويق للمسوقين بتتبع البيانات من حركة المرور الواردة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم التي تلتقط أصول المشاهدين من خلال معلمات UTM وتحليل الحملات التي تعمل على زيادة مشاهدات الفيديو والتحويل وهو يقدم رؤى مفصلة حول فعالية محتوى الفيديو ومشاركة المشاهدين، ووقت المشاهدة، والمصادر التي تدفع الجماهير المؤهلة.
تتمتع Brightcove بواحدة من أوسع شبكات الشركاء، مما يتيح التكامل مع جميع منصات أتمتة التسويق الرائدة وتوفير تحليل مفصل لتفاعلات المشاهدين ونجاح مصادر التسويق المختلفة. يسمح هذا الرابط بين أداء المحتوى وجهود التسويق بتحسين الاستراتيجية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً حول مكان تخصيص الموارد.
قال Scott Levine، كبير مسؤولي المنتجات في Brightcove: "لقد قمنا بتحويل المفهوم التقليدي لروابط UTM، وهي الأداة التي اعتمد عليها المسوقون لسنوات، من خلال دمجها مباشرة في مشغل الفيديو الخاص بنا". "يتيح لنا هذا التقاط بيانات مفصلة عن مصدر حركة الفيديو ودمجها بسلاسة في منصتنا لإظهار عائد الاستثمار من نسب حركة المرور والتسويق الوارد. من خلال تقديم رؤى قابلة للتنفيذ، نساعد عملاءنا على فهم ما يدفع تفاعل الجمهور وكيفية تحسين استراتيجياتهم التسويقية. هذا التكامل يبسط تحسين الحملة وتخطيط الميزانية، مما يجعلها أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى".
حل رؤى التسويق هو أحدث إضافة إلى مجموعة حلول Brightcove المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تنضم إلى حل Brightcove رؤى الجمهور TM الخاص بالشركة، والذي يقدم حاليًا وسائل الإعلام والإعلانات للشركات الإعلامية ورؤى الناشرين لشركات النشر. تم تصميم الرؤى التسويقية من Brightcove خصوصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمسوقين عبر الصناعات. من خلال تجاوز المقاييس التقليدية، فإنه يوفر بيانات مخصصة وقابلة للتنفيذ تمكن محترفي التسويق من اتخاذ قرارات أكثر فعالية ومستنيرة بالبيانات.
يتوفر حل رؤى التسويق كجزء من الحزمة المميزة لاستوديو التسويق . لمزيد من المعلومات حول كيف يمكن لـ Brightcove تعزيز جهودك التسويقية، قم بزيارة Brightcove .
حول شركة .Brightcove Inc
تصمم Brightcove حلول تكنولوجيا البث الأكثر موثوقية وقابلية للتطوير والأعلى أمانًا في العالم لتعزيز التواصل بين الشركات وجماهيرها، بغض النظر عن مكان وجودهم أو الأجهزة التي المستخدمة للاطلاع على المحتوى. في أكثر من 60 بلدًا، تمكّن منصة الفيديو الذكية من "برايت كوف" الشركات من بيع منتجاتها للعملاء بشكل أكثر فاعلية، وتتيح لتلك المؤسسات الرائدة في عالم الوسائط إمكانية بث المحتوى واستثماره بشكل أكثر موثوقية، كما تتيح لكل مؤسسة التواصل مع أعضاء الفريق بشكل أكثر فعالية. بفضل حصولنا على جائزتي ®Emmy للتكنولوجيا والهندسة عن الابتكار، ووقت التشغيل الذي يتصدر الصناعة باستمرار، وقابلية التوسع التي لا مثيل لها، فإننا نواصل دفع حدود ما يمكن أن يفعله الفيديو. تابع Brightcove على LinkedIn ، وX ، وFacebook ، وInstagram ، وThreads ، وYouTube . تفضل بزيارة Brightcove .
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