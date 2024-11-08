تتعاون Appomni مع Cisco لتوسيع نطاق أمان Saas من خلال الثقة الصفرية الشاملة من نقطة النهاية إلى التطبيق

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة AppOmni ، الشركة الرائدة في مجال أمن SaaS، عن شراكة مهمة تجمع بين حل إدارة وضع الثقة الصفرية (ZTPM) الخاص بالشركة ومجموعة تقنيات Security Service Edge (SSE) من شركة Cisco لتمكين مبادئ الثقة الصفرية في طبقة التطبيق في تطبيقات الأمن كخدمة (SaaS). يوفر الحل المشترك للمؤسسات ثقة كاملة من نقطة النهاية إلى التطبيق ويحسن الأمان بشكل كبير في عمليات تثبيت SaaS المعقدة، مع تحسين الرؤية والمراقبة لكل شيء من التكوينات إلى سلوكيات المستخدم. مع وجود بيئة آمنة لجميع تطبيقات SaaS المستندة إلى السحابة، يمكن للمؤسسات تنفيذ مبادئ الثقة الصفرية بسلاسة لتأمين البيانات من نقطة النهاية إلى SaaS.
قال Brian Soby، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة AppOmni: "يشرفنا أن نتعاون مع شركة Cisco لتوسيع نطاق الثقة الصفرية إلى SaaS للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، إذ تعد شركة Cisco واحدة من الشركات العظيمة في العالم، وتمنحنا هذه الشراكة مستوى جديدًا من الوصول إلى قاعدة عملاء ضخمة في جميع أنحاء العالم". "تمامًا كما يوفر Cisco Security Service Edge للمستخدمين تجربة مستخدم استثنائية ووصولاً محميًا من أي جهاز إلى أي مكان، فإن قدرات إدارة موقف الثقة الصفرية من AppOmni تعمل على سد الثغرات الحرجة على مستوى التطبيق، مثل التكوينات الخاطئة في عناصر التحكم في الوصول، والامتيازات غير المحددة، وتسرب البيانات، والتكاملات مع جهات خارجية التي تم تجاهلها".
تتكامل AppOmni بشكل مثالي مع القدرات التكنولوجية المتميزة لشركة Cisco وقيادتها في السوق، كما تعمل الشراكة على جلب نهج AppOmni المميز لأمان SaaS إلى عملاء وشركاء Cisco. كجزء من هذه الشراكة الرائدة، تم اختيار AppOmni أيضًا للانضمام إلى مجموعة متميزة من بائعي البرمجيات المستقلين (ISVs) على قائمة الأسعار العالمية (GPL) من Cisco كجزء من برنامج SolutionsPlus من Cisco . يوسع هذا الترتيب العلاقة الطويلة الأمد بين الشركتين، إذ تدعم Cisco Investments الشركة في عام 2022 ، ويقدم مجموعة من الفوائد لشركاء القنوات والعملاء على حد سواء. وفي حين أن التقنيات من الشركتين تكمّل بعضها البعض بشكل مثالي، فإن توسيع عرض الثقة الصفرية من Cisco ليشمل أمان SaaS الشامل والإدراج في GPL يبسط ويسرع بشكل كبير عملية الحصول على التكنولوجيا للعملاء المشتركين. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مجتمع بائعي القيمة المضافة (VAR) التابع لشركة Cisco من توسيع حلول AppOmni لعملائهم كجزء من برنامج SolutionsPlus التابع لشركة Cisco.
وقال Chris Sullivan، مدير الشراكات الإستراتيجية في AppOmni: "تتطلب بيئة التشغيل المعقدة هذه تحسينًا مستمرًا، ونحن نؤمن بأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون الأمثل، وهذا بالضبط ما توفره هذه الشراكة". "في AppOmni، عملنا بجد لإنشاء نهج فريد لأمن SaaS وتطوير سمعة ممتازة لكل من الريادة في التكنولوجيا وخدمة العملاء. يستفيد Cisco Secure Access Service Edge من مبادئ الوصول إلى شبكة الثقة الصفرية لفرض ضوابط وصول صارمة استنادًا إلى هوية المستخدم والسياق. تُكمّل AppOmni هذه الاستراتيجية بشكل مثالي على مستوى التطبيق، ويمثل هذا المزيج أول تطبيق كامل لمبادئ الثقة الصفرية لتأمين عمليات نشر SaaS".
تعرف على المزيد حول كيفية الشراكة مع AppOmni لتعزيز الابتكار في مجال أمان SaaS باستخدام التكنولوجيا التي تحظى بثقة 4 من شركات Fortune 10 في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والأمن.
حول AppOmni
AppOmni هي الشركة الرائدة في مجال أمان SaaS وتبسط الحماية لتطبيقات SaaS المهمة للأعمال. مع AppOmni، تقوم فرق الأمن ومالكو تطبيقات SaaS بتأمين بياناتهم الحرجة والحساسة للمهام بسرعة من المهاجمين والتهديدات الداخلية. تقوم منصة أمان AppOmni SaaS باستمرار بمسح واجهات برمجة تطبيقات SaaS وتكويناتها وسجلات التدقيق التي تم استيعابها لتوفير رؤية كاملة للوصول إلى البيانات وهويات آمنة واتصالات SaaS إلى SaaS واكتشاف التهديدات وتحديد أولويات الرؤى وتبسيط تقارير الامتثال. تثق أربع من شركات Fortune 10 والشركات العالمية عبر الصناعات في AppOmni لتأمين تطبيقات SaaS الخاصة بها.
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