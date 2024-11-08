تتعاون Appomni مع Cisco لتوسيع نطاق أمان Saas من خلال الثقة الصفرية الشاملة من نقطة النهاية إلى التطبيق

(BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة AppOmni ، الشركة الرائدة في مجال أمن SaaS، عن شراكة مهمة تجمع بين حل إدارة وضع الثقة الصفرية (ZTPM) الخاص بالشركة ومجموعة تقنيات Security Service Edge (SSE) من شركة Cisco لتمكين مبادئ الثقة الصفرية في طبقة التطبيق في تطبيقات الأمن كخدمة (SaaS). يوفر الحل المشترك للمؤسسات ثقة كاملة من نقطة النهاية إلى التطبيق ويحسن الأمان بشكل كبير في عمليات تثبيت SaaS المعقدة، مع تحسين الرؤية والمراقبة لكل شيء من التكوينات إلى سلوكيات المستخدم. مع وجود بيئة آمنة لجميع تطبيقات SaaS المستندة إلى السحابة، يمكن للمؤسسات تنفيذ مبادئ الثقة الصفرية بسلاسة لتأمين البيانات من نقطة النهاية إلى SaaS.

قال Brian Soby، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة AppOmni: "يشرفنا أن نتعاون مع شركة Cisco لتوسيع نطاق الثقة الصفرية إلى SaaS للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، إذ تعد شركة Cisco واحدة من الشركات العظيمة في العالم، وتمنحنا هذه الشراكة مستوى جديدًا من الوصول إلى قاعدة عملاء ضخمة في جميع أنحاء العالم". "تمامًا كما يوفر Cisco Security Service Edge للمستخدمين تجربة مستخدم استثنائية ووصولاً محميًا من أي جهاز إلى أي مكان، فإن قدرات إدارة موقف الثقة الصفرية من AppOmni تعمل على سد الثغرات الحرجة على مستوى التطبيق، مثل التكوينات الخاطئة في عناصر التحكم في الوصول، والامتيازات غير المحددة، وتسرب البيانات، والتكاملات مع جهات خارجية التي تم تجاهلها".

تتكامل AppOmni بشكل مثالي مع القدرات التكنولوجية المتميزة لشركة Cisco وقيادتها في السوق، كما تعمل الشراكة على جلب نهج AppOmni المميز لأمان SaaS إلى عملاء وشركاء Cisco. كجزء من هذه الشراكة الرائدة، تم اختيار AppOmni أيضًا للانضمام إلى مجموعة متميزة من بائعي البرمجيات المستقلين (ISVs) على قائمة الأسعار العالمية (GPL) من Cisco كجزء من برنامج SolutionsPlus من Cisco . يوسع هذا الترتيب العلاقة الطويلة الأمد بين الشركتين، إذ تدعم Cisco Investments الشركة في عام 2022 ، ويقدم مجموعة من الفوائد لشركاء القنوات والعملاء على حد سواء. وفي حين أن التقنيات من الشركتين تكمّل بعضها البعض بشكل مثالي، فإن توسيع عرض الثقة الصفرية من Cisco ليشمل أمان SaaS الشامل والإدراج في GPL يبسط ويسرع بشكل كبير عملية الحصول على التكنولوجيا للعملاء المشتركين. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مجتمع بائعي القيمة المضافة (VAR) التابع لشركة Cisco من توسيع حلول AppOmni لعملائهم كجزء من برنامج SolutionsPlus التابع لشركة Cisco.

وقال Chris Sullivan، مدير الشراكات الإستراتيجية في AppOmni: "تتطلب بيئة التشغيل المعقدة هذه تحسينًا مستمرًا، ونحن نؤمن بأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعاون الأمثل، وهذا بالضبط ما توفره هذه الشراكة". "في AppOmni، عملنا بجد لإنشاء نهج فريد لأمن SaaS وتطوير سمعة ممتازة لكل من الريادة في التكنولوجيا وخدمة العملاء. يستفيد Cisco Secure Access Service Edge من مبادئ الوصول إلى شبكة الثقة الصفرية لفرض ضوابط وصول صارمة استنادًا إلى هوية المستخدم والسياق. تُكمّل AppOmni هذه الاستراتيجية بشكل مثالي على مستوى التطبيق، ويمثل هذا المزيج أول تطبيق كامل لمبادئ الثقة الصفرية لتأمين عمليات نشر SaaS".

تعرف على المزيد حول كيفية الشراكة مع AppOmni لتعزيز الابتكار في مجال أمان SaaS باستخدام التكنولوجيا التي تحظى بثقة 4 من شركات Fortune 10 في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والأمن.

حول AppOmni

AppOmni هي الشركة الرائدة في مجال أمان SaaS وتبسط الحماية لتطبيقات SaaS المهمة للأعمال. مع AppOmni، تقوم فرق الأمن ومالكو تطبيقات SaaS بتأمين بياناتهم الحرجة والحساسة للمهام بسرعة من المهاجمين والتهديدات الداخلية. تقوم منصة أمان AppOmni SaaS باستمرار بمسح واجهات برمجة تطبيقات SaaS وتكويناتها وسجلات التدقيق التي تم استيعابها لتوفير رؤية كاملة للوصول إلى البيانات وهويات آمنة واتصالات SaaS إلى SaaS واكتشاف التهديدات وتحديد أولويات الرؤى وتبسيط تقارير الامتثال. تثق أربع من شركات Fortune 10 والشركات العالمية عبر الصناعات في AppOmni لتأمين تطبيقات SaaS الخاصة بها.

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