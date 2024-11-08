Airgain تطلق أول حلولها المتكاملة لتتبُّع الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي AT-Flight

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE ) أطلقت .Airgain, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: AIRG ، إحدى الشركات الرائدة في قطاع حلول الاتصال اللاسلكية، جهاز تتبُّع الأصول AT-Flight، مستهدفةً أسواق إنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
صُمِّم AT-Flight للأصول عالية القيمة والحسَّاسة لدرجة الحرارة، وهو يوفر حلاً مثاليًا للتتبُّع في الوقت الفعلي عبر النقل البري والجوي، مما يضمن الامتثال والاستمتاع بأقصى درجات الكفاءة التشغيلية في لوجستيات سلسلة التبريد وتطبيقات الرعاية الصحية الحرجة الأخرى.
يجمع حل AT-Flight بين الذكاء الاصطناعي المتقدم وتقنية استشعار المنطقة المحيطة للكشف تلقائيًا عن حدث الرحلة وتنشيط وضع الطيران للامتثال لقواعد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) - مما يزيل الحاجة إلى التدخل اليدوي.
يفوق عمر بطارية الجهاز المذهل عمر بطاريات نفس الجهاز لدى المنافسين، مما يقلل من الحاجة إلى استبدال البطاريات بشكل متكرر، ويحسِّن الكفاءة، ويقلل من تكاليف التشغيل، في حين تعمل خيارات البطارية المعتمدة للطيران على تعزيز ملاءمتها للمتطلبات الفريدة للنقل الجوي. يتميز AT-Flight أيضًا بمدى واسع لدرجات حرارة التشغيل، ويمكنه تتبُّع الأصول في بيئات باردة تصل إلى -20 درجة مئوية، مما يجعله مناسبًا تمامًا لنقل السلع الطبية الحسَّاسة لدرجة الحرارة مثل اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية.
وبإطلاق AT-Flight، أصبحت شركة Airgain في مكانة جيدة لتلبية الطلب المتزايد على حلول تتبُّع الأصول عالية القيمة في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 13% سنويًا حتى عام 2030. حصل AT-Flight على شهادات PTCRB وFCC وDO-160، كما تسعى Airgain بنشاط للحصول على الموافقات والاعتمادات من شركات الطيران الرائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
يُعدُّ إطلاق هذا المنتج جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Airgain الشاملة لتوسيع حضورها في أسواق إنترنت الأشياء عالية القيمة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من حلول التتبُّع المبتكرة وعالية الأداء. وإزاء استمرار شركة Airgain في تطوير منتجات إنترنت الأشياء لقطاعات مُحدَّدة، فإننا نهدف إلى توسيع مجموعة منتجاتنا لتلبية احتياجات التطبيقات المُحدَّدة.
صرَّح Joe Porrazzo، مدير إدارة خط المنتجات لإنترنت الأشياء الصناعي في Airgain قائلاً:
"يُمثل الكشف التلقائي عن الرحلات الجوية في AT-Flight فرصة رائعة لمتتبّعي الأصول من Airgain لتبسيط تجربة المستخدم مع ضمان الامتثال لمتطلبات صناعة الطيران وأفضل الممارسات. يسرُّني أيضًا الإعلان عن أننا تلقينا بالفعل طلب الشراء الأولي من أحد مزودي حلول الرعاية الصحية الرائدين، وسنبدأ شحنات وحدات AT-Flight بكميات كبيرة في الربع الأول من عام 2025."
تستخدم مجموعة من Airgain مجموعة من خدمات الموقع، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والشبكات الخلوية في الوقت الفعلي والتثليث بشبكة Wi-Fi. تتيح أجهزة تتبُّع الأصول من Airgain للعملاء العثور بسهولة على التكوين المثالي المصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالهم المُحدَّدة وذلك بفضل مجموعة متنوعة من الخيارات القابلة للتخصيص.
يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول جهاز تتبُّع الأصول AT-Flight من Airgain ومنتجات Airgain الأخرى .
نبذة عن Airgain, Inc.
تُعدُّ شركة Airgain واحدةً من أبرز مُقدِّمي حلول الاتصال اللاسلكي، حيث تقدم مجموعة من المكونات المضمَّنة والهوائيات الخارجية والأنظمة المتكاملة في جميع أنحاء العالم. نبسِّط الاتصال اللاسلكي عبر الأجهزة والأسواق، مع التركيز على حل تحديات الاتصال المعقدة، وتسريع الوقت المستغرق لطرح المنتجات في السوق، وتحسين الإشارات اللاسلكية. تتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال حلول لاسلكية متكاملة ومُحسَّنة. تركز محفظة منتجاتنا على ثلاث أسواق رئيسية: المؤسسات، والأدوات الاستهلاكية، والسيارات. يقع المقر الرئيسي لشركة Airgain في سان دييغو، كاليفورنيا. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة ، أو يمكنك متابعة Airgain على وTwitter .
Airgain وAirgainConnect وشعار Airgain هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Airgain, Inc. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.
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