Airgain تطلق أول حلولها المتكاملة لتتبُّع الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي AT-Flight

(BUSINESS WIRE ) أطلقت .Airgain, Inc (المدرجة في بورصة بالرمز: AIRG ، إحدى الشركات الرائدة في قطاع حلول الاتصال اللاسلكية، جهاز تتبُّع الأصول AT-Flight، مستهدفةً أسواق إنترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

صُمِّم AT-Flight للأصول عالية القيمة والحسَّاسة لدرجة الحرارة، وهو يوفر حلاً مثاليًا للتتبُّع في الوقت الفعلي عبر النقل البري والجوي، مما يضمن الامتثال والاستمتاع بأقصى درجات الكفاءة التشغيلية في لوجستيات سلسلة التبريد وتطبيقات الرعاية الصحية الحرجة الأخرى.

يجمع حل AT-Flight بين الذكاء الاصطناعي المتقدم وتقنية استشعار المنطقة المحيطة للكشف تلقائيًا عن حدث الرحلة وتنشيط وضع الطيران للامتثال لقواعد إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) - مما يزيل الحاجة إلى التدخل اليدوي.

يفوق عمر بطارية الجهاز المذهل عمر بطاريات نفس الجهاز لدى المنافسين، مما يقلل من الحاجة إلى استبدال البطاريات بشكل متكرر، ويحسِّن الكفاءة، ويقلل من تكاليف التشغيل، في حين تعمل خيارات البطارية المعتمدة للطيران على تعزيز ملاءمتها للمتطلبات الفريدة للنقل الجوي. يتميز AT-Flight أيضًا بمدى واسع لدرجات حرارة التشغيل، ويمكنه تتبُّع الأصول في بيئات باردة تصل إلى -20 درجة مئوية، مما يجعله مناسبًا تمامًا لنقل السلع الطبية الحسَّاسة لدرجة الحرارة مثل اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية.

وبإطلاق AT-Flight، أصبحت شركة Airgain في مكانة جيدة لتلبية الطلب المتزايد على حلول تتبُّع الأصول عالية القيمة في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 13% سنويًا حتى عام 2030. حصل AT-Flight على شهادات PTCRB وFCC وDO-160، كما تسعى Airgain بنشاط للحصول على الموافقات والاعتمادات من شركات الطيران الرائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

يُعدُّ إطلاق هذا المنتج جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Airgain الشاملة لتوسيع حضورها في أسواق إنترنت الأشياء عالية القيمة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من حلول التتبُّع المبتكرة وعالية الأداء. وإزاء استمرار شركة Airgain في تطوير منتجات إنترنت الأشياء لقطاعات مُحدَّدة، فإننا نهدف إلى توسيع مجموعة منتجاتنا لتلبية احتياجات التطبيقات المُحدَّدة.

صرَّح Joe Porrazzo، مدير إدارة خط المنتجات لإنترنت الأشياء الصناعي في Airgain قائلاً:

"يُمثل الكشف التلقائي عن الرحلات الجوية في AT-Flight فرصة رائعة لمتتبّعي الأصول من Airgain لتبسيط تجربة المستخدم مع ضمان الامتثال لمتطلبات صناعة الطيران وأفضل الممارسات. يسرُّني أيضًا الإعلان عن أننا تلقينا بالفعل طلب الشراء الأولي من أحد مزودي حلول الرعاية الصحية الرائدين، وسنبدأ شحنات وحدات AT-Flight بكميات كبيرة في الربع الأول من عام 2025."

تستخدم مجموعة من Airgain مجموعة من خدمات الموقع، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والشبكات الخلوية في الوقت الفعلي والتثليث بشبكة Wi-Fi. تتيح أجهزة تتبُّع الأصول من Airgain للعملاء العثور بسهولة على التكوين المثالي المصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالهم المُحدَّدة وذلك بفضل مجموعة متنوعة من الخيارات القابلة للتخصيص.

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول جهاز تتبُّع الأصول AT-Flight من Airgain ومنتجات Airgain الأخرى .

نبذة عن Airgain, Inc.

تُعدُّ شركة Airgain واحدةً من أبرز مُقدِّمي حلول الاتصال اللاسلكي، حيث تقدم مجموعة من المكونات المضمَّنة والهوائيات الخارجية والأنظمة المتكاملة في جميع أنحاء العالم. نبسِّط الاتصال اللاسلكي عبر الأجهزة والأسواق، مع التركيز على حل تحديات الاتصال المعقدة، وتسريع الوقت المستغرق لطرح المنتجات في السوق، وتحسين الإشارات اللاسلكية. تتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال حلول لاسلكية متكاملة ومُحسَّنة. تركز محفظة منتجاتنا على ثلاث أسواق رئيسية: المؤسسات، والأدوات الاستهلاكية، والسيارات. يقع المقر الرئيسي لشركة Airgain في سان دييغو، كاليفورنيا. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة ، أو يمكنك متابعة Airgain على وTwitter .

Airgain وAirgainConnect وشعار Airgain هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Airgain, Inc. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.

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