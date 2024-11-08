إدراج أسهم Cabbacis العادية في بورصة OTCQB للشركات الناشئة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Cabbacis (بورصة OTCQB‏: CABI) الأمريكية المتخصصة في مجال منتجات التبغ ومنتجات التكنولوجيا الحيوية النباتية المرخصة على المستوى الفيدرالي التي تركز على منتجات تقليل أضرار التبغ، الإعلان عن حصولها على موافقة بشأن إدراج أسهمها العادية في بورصة OTCQB، على أن يتم تداول الأسهم تحت الرمز CABI.

تعد OTCQB منصة تداول تديرها OTC Markets Group، أما OTCQB Venture Market، فإنها مخصصة لشركات ريادة الأعمال والشركات التي تمر بمرحلة التطوير. كما تدير OTC Markets Group أسواقًا مالية لأكثر من 12,000 من الأوراق المالية في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

يعد هذا الإنجاز علامة فارقة في رحلة الشركة والمستثمرين. صرح Joseph Pandolfino، المدير التنفيذي للشركة، مؤكدًا: "من المتوقع أن يوفر التداول على OTCQB مزيدًا من السيولة والشفافية لمساهمي Cabbacis والمستثمرين المحتملين. ونحن نرى أن منصة OTC Markets ستسهم في تيسير وصول الشركة إلى قاعدة أكبر من المستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين."

نبذة عن Cabbacis

ينصب تركيز Cabbacis على تطوير السجائر منخفضة النيكوتين وأجهزة التبخير والتسويق لها. ثم إن المكون الرئيسي لكلا المنتجين اللذين هما قيد التطوير هو التبغ ويتضمنان أيضًا نبات القنب. كما تستعد الشركة لاتخاذ خطوات عملية بشأن إنتاج السجائر ذات النيكوتين المنخفض والسجائر الصغيرة الخالية من القنب.

جرى تقييم السجائر منخفضة النيكوتين الخالية من القنب في العديد من الدراسات المستقلة، وتبين أنها تحتوي على نيكوتين أقل بنسبة 95 بالمائة مقارنة بالسجائر التقليدية. إضافةً إلى ذلك، تظهر النتائج، التي خضعت للمراجعة في دراسة Donny وWhite 2022 ، أن المشاركين قد دخّنوا عددًا أقل من السجائر يوميًا، وقللوا من اعتمادهم على النيكوتين وتعرضهم له، وضاعفوا محاولات الإقلاع عن التدخين، و/أو عمدوا إلى زيادة عدد الأيام الخالية من التدخين. هذا، وترى الشركة أن إضافة نبات القنب إلى السجائر منخفضة النيكوتين يحسن الخصائص الحسية وقد يحسن الفعالية بسبب وجود الكانيبينويدات التي لا تحتوي على THC.

تتضمن محفظة براءات الاختراع العالمية لشركة Cabbacis LLC عدد 32 براءة اختراع معتمدة والعديد من طلبات البراءات المعلقة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند واليابان وإندونيسيا وروسيا وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك والبرازيل ودول أخرى، حيث يعيش ثلثا مدخني العالم. تحمل Cabbacis‏ 6 براءات اختراع أمريكية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن Cabbacis LLC شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Cabbacis Inc..‎

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بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون الأوراق المالية الفيدرالي. كما أن كل البيانات الأخرى، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية أو الحالية الواردة في هذا المستند، هي بيانات تطلعية. ونحن نحدد البيانات التطلعية في هذا المستند عن طريق استخدام كلمات أو عبارات، مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نعتبر" و"نستمر" و"يمكن" و"نقدر" و"نتنبأ" و"نعتزم" و"من المحتمل" و"قد" و"هدف" و"محتمل" و"نخطط" و"نقدر" و"نسعى" و"يجب" و"سوف" وكلمات أو عبارات مماثلة ونفيها. إضافةً إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعاتنا الحالية ولكنها بطبيعتها غير مؤكدة. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا لعدة أسباب. جرى وصف العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا في "عوامل الخطر" في نشرة العروض التنظيمية أ المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وفي التقرير السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎1-K عن الفترة المنتهية في 31 من ديسمبر 2023 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ونحن لا نتحمل أي مسؤولية إزاء تحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

ولا يعد البيان الصحفي هذا عرضًا للبيع أو ترويجًا لشراء الأوراق المالية للشركة ولا يجوز بيعها في أي ولاية أو ضمن أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الترويج أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الاعتماد بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.