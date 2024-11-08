إدراج أسهم Cabbacis العادية في بورصة OTCQB للشركات الناشئة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Cabbacis (بورصة OTCQB: CABI) الأمريكية المتخصصة في مجال تصنيع
منتجات التبغ ومنتجات التكنولوجيا الحيوية النباتية المرخصة على المستوى الفيدرالي التي تركز على منتجات تقليل أضرار التبغ، الإعلان عن حصولها على موافقة بشأن إدراج أسهمها العادية في بورصة OTCQB، على أن يتم تداول الأسهم تحت الرمز CABI.
تعد OTCQB منصة تداول تديرها OTC Markets Group، أما OTCQB Venture Market، فإنها مخصصة لشركات ريادة الأعمال والشركات التي تمر بمرحلة التطوير. كما تدير OTC Markets Group أسواقًا مالية لأكثر من 12,000 من الأوراق المالية في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.
يعد هذا الإنجاز علامة فارقة في رحلة الشركة والمستثمرين. صرح Joseph Pandolfino، المدير التنفيذي للشركة، مؤكدًا: "من المتوقع أن يوفر التداول على OTCQB مزيدًا من السيولة والشفافية لمساهمي Cabbacis والمستثمرين المحتملين. ونحن نرى أن منصة OTC Markets ستسهم في تيسير وصول الشركة إلى قاعدة أكبر من المستثمرين المحتملين وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين."
نبذة عن Cabbacis
ينصب تركيز Cabbacis على تطوير السجائر منخفضة النيكوتين وأجهزة التبخير والتسويق لها. ثم إن المكون الرئيسي لكلا المنتجين اللذين هما قيد التطوير هو التبغ ويتضمنان أيضًا نبات القنب. كما تستعد الشركة لاتخاذ خطوات عملية بشأن إنتاج السجائر ذات النيكوتين المنخفض والسجائر الصغيرة الخالية من القنب.
جرى تقييم السجائر منخفضة النيكوتين الخالية من القنب في العديد من الدراسات المستقلة، وتبين أنها تحتوي على نيكوتين أقل بنسبة 95 بالمائة مقارنة بالسجائر التقليدية. إضافةً إلى ذلك، تظهر النتائج، التي خضعت للمراجعة في دراسة Donny وWhite 2022 ، أن المشاركين قد دخّنوا عددًا أقل من السجائر يوميًا، وقللوا من اعتمادهم على النيكوتين وتعرضهم له، وضاعفوا محاولات الإقلاع عن التدخين، و/أو عمدوا إلى زيادة عدد الأيام الخالية من التدخين. هذا، وترى الشركة أن إضافة نبات القنب إلى السجائر منخفضة النيكوتين يحسن الخصائص الحسية وقد يحسن الفعالية بسبب وجود الكانيبينويدات التي لا تحتوي على THC.
تتضمن محفظة براءات الاختراع العالمية لشركة Cabbacis LLC عدد 32 براءة اختراع معتمدة والعديد من طلبات البراءات المعلقة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند واليابان وإندونيسيا وروسيا وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمكسيك والبرازيل ودول أخرى، حيث يعيش ثلثا مدخني العالم. تحمل Cabbacis 6 براءات اختراع أمريكية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن Cabbacis LLC شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Cabbacis Inc..
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بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون الأوراق المالية الفيدرالي. كما أن كل البيانات الأخرى، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية أو الحالية الواردة في هذا المستند، هي بيانات تطلعية. ونحن نحدد البيانات التطلعية في هذا المستند عن طريق استخدام كلمات أو عبارات، مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نعتبر" و"نستمر" و"يمكن" و"نقدر" و"نتنبأ" و"نعتزم" و"من المحتمل" و"قد" و"هدف" و"محتمل" و"نخطط" و"نقدر" و"نسعى" و"يجب" و"سوف" وكلمات أو عبارات مماثلة ونفيها. إضافةً إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعاتنا الحالية ولكنها بطبيعتها غير مؤكدة. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا لعدة أسباب. جرى وصف العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا في "عوامل الخطر" في نشرة العروض التنظيمية أ المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وفي التقرير السنوي الصادر وفقًا للنموذج 1-K عن الفترة المنتهية في 31 من ديسمبر 2023 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ونحن لا نتحمل أي مسؤولية إزاء تحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.
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