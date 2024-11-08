تباين الأسهم اليابانية فى الختام مع ارتفاع قيمة الين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالتضخم السنوى فى غانا يبلغ 22.1% خلال أكتوبر الماضى استقرار الأسهم الأوروبية بدعم من تخفيضات الفائدة فى إنجلترا وأمريكا دبى تحتل المركز الـ5 بين أفضل مدن العالم 2024

تباين أداء الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الجمعة، لكن مؤشر“نيكي” ارتفع في ظل أداء إيجابي للأسواق الآسيوية بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في دلالة على نجاح الجهود العالمية لاحتواء التضخم وإنهاء دورة التشديد النقدي.

أنهى مؤشر“نيكي” جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.30% إلى 39500 نقطة، بينما استقر نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” عند 2742 نقطة.

ساهم خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس يوم أمس في إنعاش الأسواق الآسيوية، لكنه أدى إلى ارتفاع قيمة العملة اليابانية، ما أثر سلباً على أداء أسهم الشركات العاملة في قطاعات تصديرية.

إذ انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.13% إلى 152.73 ين خلال الجلسة، قبل أن تستقر عند 152.86 ين.

ومن العوامل السلبية التي حدت من مكاسب الأسهم اليوم، صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض إنفاق الأسر بنسبة 1.1% على أساس سنوي في سبتمبر، فضلاً عن تراجعه 1% خلال الأشهر الثلاثة بين يوليو وسبتمبر.

وعلى صعيد آخر، أظهر تقرير فصلي لوزارة المالية اليابانية، تدخل الحكومة في سوق الصرف الأجنبي لدعم قيمة العملة المحلية عن طريق إنفاق 5.5 تريليون ين (35.92 مليار دولار) على مدار يومي 11 و12 يوليو.

جاء هذا بعد انخفاض قيمة الين في العاشر من يوليو إلى 161.82 للدولار، وملامسته أدنى مستوى في 38 عاماً عند 161.99 للدولار في الثالث من الشهر ذاته.

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