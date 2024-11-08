دبى تحتل المركز الـ5 بين أفضل مدن العالم 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تصدّرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تقرير مؤشر العلامة التجارية للمدن 2024 الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، كأفضل علامة للمدن في المنطقة، محتفظة بالمرتبة الأولى إقليمياً للسنة الثانية على التوالي، ومحققةً المراكز الأولى في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية والمحاور على مستوى مدن المنطقة.
كما تقدمت إلى المرتبة الخامسة عالمياً في المؤشر من بين 100 مدينة تضمها القائمة، محققة 86 نقطة من أصل 100 نقطة على مؤشر العلامة التجارية للمدن، ومرتفعة بـ 10.2 نقطة مقارنة بنتيجة المؤشر لعام 2023.
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وتفوقت دبي بذلك على كل من سنغافورة، ولوس أنجلوس، وسيدني، وسان فرانسيسكو، وأمستردام، بينما تصدرت لندن قائمة أفضل 10 مدن، تليها كل من نيويورك، باريس وطوكيو.
وتستند نتائج عام 2024 إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 15 ألف مشارك في 20 دولة، ما يقدم نظرة تفصيلية حول كيفية النظر إلى العلامات التجارية الرائدة في مدن العالم، ورغبة الناس في العيش فيها والعمل والدراسة والزيارة والتقاعد والاستثمار فيها.
وجاءت دبي في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر في قوة واستقرار الاقتصاد، وفي بيئة الأعمال والابتكار، وفي جودة أسواقها ومطاعمها.كما تصدرت دبي عدداً من المؤشرات الرئيسية حسب براند فاينانس، إذ حققت المرتبة الأولى عالمياً في مجال قوة السمعة، والأولى عالمياً في رغبة الناس في الاستثمار، وكذلك تصدرت المؤشر العالمي في مجال الأعمال والاستثمار.أما على صعيد الخصائص والمميزات المتعلقة بالمدن، فأحرزت دبي المركز الأول عالمياً في مؤشر توقعات النمو المستقبلية، فيما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بوصفها مدينة ذات أهمية عالمية، وكذلك بوصفها تتمتع بـ اقتصاد قوي ومستقر، وكونها بيئة رائعة للشركات الناشئة والابتكار.كما أشار التقرير إلى تفوق دبي في عدة مؤشرات على مستوى المدن العالمية، حيث حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في جاذبية النظام الضريبي الشخصي، وسهولة ممارسة الأعمال، وسهولة التنقل بالسيارة.وأوضح أن دبي حققت تقدماً كبيراً في توفير بيئة تعليمية عالية الجودة، حيث انتزعت مراكز متقدمة في مؤشر المدارس الخاصة الممتازة، والمدارس الحكومية الممولة جيداً، إضافةً إلى وجود منظومة اتصال محلية ودولية ممتازة، وسهولة الحصول على تأشيرة.أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتصدرت دبي كافة مؤشرات الأداء الرئيسية والمحاور، بما في ذلك كل المجالات والعوامل ذات الاعتبار فيما يتعلق باستعداد الأفراد لاختيار المدينة المفضلة لجهة العمل محلياً، والعمل عن بُعد، والاستثمار، والإقامة، والتقاعد، والدراسة، والزيارة. المصدر:
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