دبى تحتل المركز الـ5 بين أفضل مدن العالم 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تصدّرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تقرير مؤشر العلامة التجارية للمدن 2024 الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، كأفضل علامة للمدن في المنطقة، محتفظة بالمرتبة الأولى إقليمياً للسنة الثانية على التوالي، ومحققةً المراكز الأولى في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية والمحاور على مستوى مدن المنطقة.

كما تقدمت إلى المرتبة الخامسة عالمياً في المؤشر من بين 100 مدينة تضمها القائمة، محققة 86 نقطة من أصل 100 نقطة على مؤشر العلامة التجارية للمدن، ومرتفعة بـ 10.2 نقطة مقارنة بنتيجة المؤشر لعام 2023.

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وتفوقت دبي بذلك على كل من سنغافورة، ولوس أنجلوس، وسيدني، وسان فرانسيسكو، وأمستردام، بينما تصدرت لندن قائمة أفضل 10 مدن، تليها كل من نيويورك، باريس وطوكيو.

وتستند نتائج عام 2024 إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 15 ألف مشارك في 20 دولة، ما يقدم نظرة تفصيلية حول كيفية النظر إلى العلامات التجارية الرائدة في مدن العالم، ورغبة الناس في العيش فيها والعمل والدراسة والزيارة والتقاعد والاستثمار فيها.

وجاءت دبي في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر في قوة واستقرار الاقتصاد، وفي بيئة الأعمال والابتكار، وفي جودة أسواقها ومطاعمها.كما تصدرت دبي عدداً من المؤشرات الرئيسية حسب براند فاينانس، إذ حققت المرتبة الأولى عالمياً في مجال قوة السمعة، والأولى عالمياً في رغبة الناس في الاستثمار، وكذلك تصدرت المؤشر العالمي في مجال الأعمال والاستثمار.أما على صعيد الخصائص والمميزات المتعلقة بالمدن، فأحرزت دبي المركز الأول عالمياً في مؤشر توقعات النمو المستقبلية، فيما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بوصفها مدينة ذات أهمية عالمية، وكذلك بوصفها تتمتع بـ اقتصاد قوي ومستقر، وكونها بيئة رائعة للشركات الناشئة والابتكار.كما أشار التقرير إلى تفوق دبي في عدة مؤشرات على مستوى المدن العالمية، حيث حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في جاذبية النظام الضريبي الشخصي، وسهولة ممارسة الأعمال، وسهولة التنقل بالسيارة.وأوضح أن دبي حققت تقدماً كبيراً في توفير بيئة تعليمية عالية الجودة، حيث انتزعت مراكز متقدمة في مؤشر المدارس الخاصة الممتازة، والمدارس الحكومية الممولة جيداً، إضافةً إلى وجود منظومة اتصال محلية ودولية ممتازة، وسهولة الحصول على تأشيرة.أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتصدرت دبي كافة مؤشرات الأداء الرئيسية والمحاور، بما في ذلك كل المجالات والعوامل ذات الاعتبار فيما يتعلق باستعداد الأفراد لاختيار المدينة المفضلة لجهة العمل محلياً، والعمل عن بُعد، والاستثمار، والإقامة، والتقاعد، والدراسة، والزيارة. المصدر: