التضخم السنوى فى غانا يبلغ 22.1% خلال أكتوبر الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغ معدل التضخم السنوي في غانا 22.1 % خلال شهر أكتوبر 2024، مقارنة بـ 21.5% المسجلة في شهر سبتمبر، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الغانية.
ووفقا لما أورده موقع“زووم ايكو” الأفريقي، فقد ارتفع أيضا التضخم الغذائي بنسبة 0,7 نقطة مئوية، مسجلا 22,8 % مقارنة بنسبة 22,1% المسجلة في الشهر السابق.
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وبلغ التضخم غير الغذائي 21.5 % مقارنة بنسبة 20.9% المسجلة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108864871
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