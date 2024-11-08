التضخم السنوى فى غانا يبلغ 22.1% خلال أكتوبر الماضى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ معدل التضخم السنوي في غانا 22.1 % خلال شهر أكتوبر 2024، مقارنة بـ 21.5% المسجلة في شهر سبتمبر، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الغانية.

ووفقا لما أورده موقع“زووم ايكو” الأفريقي، فقد ارتفع أيضا التضخم الغذائي بنسبة 0,7 نقطة مئوية، مسجلا 22,8 % مقارنة بنسبة 22,1% المسجلة في الشهر السابق.

موضوعاتاستقرار الأسهم الأوروبية بدعم من تخفيضات الفائدة فى إنجلترا وأمريكا دبى تحتل المركز الـ5 بين أفضل مدن العالم 2024 تراجع أسعار الذهب رغم استقرار الدولار وخفض الفيدرالي للفائدة

وبلغ التضخم غير الغذائي 21.5 % مقارنة بنسبة 20.9% المسجلة في الشهر السابق، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية.

المصدر: