MENAFN - TimesNewswire ) في 6 نوفمبر، استضافت موسكو اختتام الندوة الدولية“بناء المستقبل”، وهو أول حدث يُقام في المركز الوطني“روسيا”، الذي أُنشئ بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. شارك في الندوة أكثر من 6000 شخص من 101 دولة.

جمعت الندوة ممثلين من الحكومة والأعمال التجارية والمجتمع العلمي والهندسي، إلى جانب المستقبليين والفنانين والمحترفين من الصناعات الإبداعية. من بين المشاركين كان هناك مندوبون من دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، الذين شاركوا في أكثر من 80 نشاطًا ركزت على استكشاف وتخطيط المستقبل. شكّل الحدث منصة فريدة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات المتقدمة، مؤكدًا على نهج متعدد الاتجاهات، يتمحور حول الإنسان وتقدمي من الناحية التكنولوجية. ستشكل الأفكار الرئيسية للندوة الأساس لأعمال المركز الوطني“روسيا” المستقبلية.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته الترحيبية، على أهمية تحديد أهداف تتجاوز التحديات الحالية والسعي لتحقيق اختراقات جديدة: ((أؤكد على الأمر الأساسي – يجب أن نحدد مستقبلنا بأنفسنا، بناءً على رؤية عالمية سيادية، ثقافتنا الوطنية، والتزام ثابت بالقيم الأخلاقية والوطنية. وبهذه الطريقة، ستتحقق الأحلام الأكثر جرأة. لقد أثبت شعبنا ذلك مرارًا على مدار ألف عام من التاريخ، حيث بنى أمة عظيمة وفتح آفاقًا جديدة للبشرية)).

أشار سيرجي كيريينكو، النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية ورئيس اللجنة التنظيمية للمركز الوطني“روسيا”، إلى أهمية الحدث بقوله: ((الوحدة الوطنية لا تُعرف فقط بالتقاليد، ولكن أيضًا برؤية المستقبل. نحن نحلم بوطن قوي وذو سيادة، ونظام عالمي عادل حيث يمكن لكل فرد تحقيق إمكاناته وأن يكون سعيدًا. الندوة هي مساهمة في هذا الهدف المشترك)).

أكد دينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، على أهمية التعاون الدولي بقوله: ((لا يمكن لأي دولة تطوير مجموعة كاملة من تكنولوجيات المستقبل بمفردها. هذه الندوة خطوة مهمة نحو إدراك الحاجة للتعاون والتخلي عن الحمائية والمنافسة غير العادلة)).

وأضاف وزير الخارجية سيرجي لافروف: ((يجب أن تكون التجربة التاريخية لروسيا دافعًا للنشاط الإبداعي. في الأوقات الحرجة، كان شعبنا يجد دائمًا موارد لتحقيق إنجازات عظيمة، ونحن، كدبلوماسيين، سنكون دعمًا موثوقًا في هذه العملية)).

تناولت المناقشات في الندوة أربعة محاور رئيسية: مستقبل الإنسانية، التكنولوجيا، العالم متعدد الأقطاب، والحضارات. استكشف الخبراء قضايا المجتمع ما بعد المعلوماتي، الاستشراف الروسي، الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية. وركز مسار“مستقبل التكنولوجيا” على التكنولوجيا الكمية، العلاقات الرقمية، والمناهج المبتكرة في مجال الطاقة.

كان من أبرز الأحداث مؤتمر المتاحف الذي خصص لدور المتاحف في تشكيل المستقبل، وأدارته إليزابيث ليخاتشيفا، مديرة متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة. بالإضافة إلى ذلك، عُرضت في معرض“إرث من أجل المستقبل” أعمال لفنانين شباب من ست دول.

شملت الصيغ التجريبية“استشراف العوالم والأزمنة”، وهو استكشاف للخيال العلمي وتطوير سيناريوهات مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي. اختتمت الندوة بجولة في موسكو ومشروع“رسالة إلى المستقبل”، الذي أتاح للمشاركين مشاركة رؤاهم وأحلامهم.

كانت الندوة الخطوة الأولى في أعمال المركز الوطني“روسيا”، الذي أُنشئ لعرض الإنجازات والحفاظ على تراث الأمة، موحدًا جهود السلطات الفيدرالية والشركات.

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