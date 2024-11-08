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من كواليس العربية

11/8/2024 12:06:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬رغم‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬الحالية‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المنتخبات‭ ‬المتنافسة،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬دور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭ ‬قد‭ ‬قطع‭ ‬الشكّ‭ ‬باليقين‭ ‬بأنه‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية،‭ ‬فالمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬لدور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬العمانيين‭ ‬اكتفوا‭ ‬بفوز‭ ‬يتيم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬


} ‭ ‬مازالت‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬لتحديد‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬حديث‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬باللعبة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬المباراة،‭ ‬فإنّ‭ ‬المنتخبين‭ ‬قدما‭ ‬وجبة‭ ‬فنية‭ ‬دسمة،‭ ‬استمتع‭ ‬بها‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاهدون‭ ‬أيّ‭ ‬استمتاع،‭ ‬وأطلقوا‭ ‬عليها‭ ‬مجازا‭ ‬‮«‬أي‭ ‬المباراة‮»‬‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬المبكرة،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الملاحظة‭ ‬الغريبة‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬منا‭ ‬لفت‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬هي‭: ‬لقد‭ ‬كسب‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬25‭-‬11،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬23‭-‬25،‭ ‬فالجذر‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬الشوطين‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالصلابة‭ ‬الذهنية،‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬وعن‭ ‬التونسيين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع،‭ ‬وامتدّت‭ ‬آثاره‭ ‬الى‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬الذي‭ ‬كسبه‭ ‬منتخبنا‭.‬


} ‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان‭ ‬‮«‬جوني‮»‬‭ ‬لاعب‭ ‬مركز2‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخبنا،‭ ‬يلعبان‭ ‬دور‭ ‬البديلين‭ ‬الناجحين،‭ ‬بشرط‭ ‬الزّج‭ ‬بهما‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والوقت‭ ‬المناسبين‭ ‬لاستثمار‭ ‬خبرة‭ ‬الأول‭ ‬وإمكانات‭ ‬الثاني،‭ ‬أما‭ ‬الدفع‭ ‬بهما‭ ‬والمنتخب‭ ‬متأخر‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬كما‭ ‬شاهدنا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬فما‭ ‬المغزى‭ ‬من‭ ‬ذلك؟


} ‭ ‬مروان‭ ‬هوساوي‭ ‬لاعب‭ ‬مركز2‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لاعب‭ ‬واعد،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬المنتخبات‭ ‬العمرية‭ ‬السعودية،‭ ‬ويمتلك‭ ‬إمكانات‭ ‬جيدة‭ ‬منها‭ ‬ارتقاؤه‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬يمنحه‭ ‬رؤية‭ ‬واسعة‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬حوائط‭ ‬الصد،‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬بديلا‭ ‬لزميله‭ ‬أسعد‭ ‬عزوز‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬ويفضل‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬التعويل‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬القائد‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬خبرته،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هوساوي‭ ‬يمثل‭ ‬مستقبل‭ ‬مركز2‭ ‬في‭ ‬للطائرة‭ ‬السعودية‭.‬

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