من كواليس العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} رغم أهمية دور المجموعات في بطولة المنتخبات العربية الحالية خاصة بالنسبة الى المنتخبات المتنافسة، إلا أنّ دور الربع النهائي قد قطع الشكّ باليقين بأنه الأكثر أهمية، فالمنتخب العماني قد تأهل لدور النصف النهائي على حساب المنتخب الكويتي، رغم أنّ العمانيين اكتفوا بفوز يتيم في دور المجموعات.
} مازالت مباراة منتخبنا الوطني في البطولة العربية 23 للكرة الطائرة أمام المنتخب التونسي لتحديد صدارة المجموعة الأولى حديث الكثير من المهتمين باللعبة في الداخل والخارج، وبغض النظر عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة، فإنّ المنتخبين قدما وجبة فنية دسمة، استمتع بها الحضور والمشاهدون أيّ استمتاع، وأطلقوا عليها مجازا «أي المباراة» واحدة من النهائيات المبكرة، غير أنّ الملاحظة الغريبة التي تستدعي منا لفت النظر إليها هي: لقد كسب المنتخب التونسي الشوط الثالث بفارق كبير 25-11، غير أنه خسر الشوط الرابع 23-25، فالجذر المشترك الذي لعب دوره في هذين الشوطين هو التركيز أو ما يعرف بالصلابة الذهنية، التي غابت عن منتخبنا في الشوط الثالث وعن التونسيين في الشوط الرابع، وامتدّت آثاره الى الشوط الفاصل الذي كسبه منتخبنا.
} صانع اللعب محمود حسن ومحمد عنان «جوني» لاعب مركز2 في صفوف منتخبنا، يلعبان دور البديلين الناجحين، بشرط الزّج بهما في المكان والوقت المناسبين لاستثمار خبرة الأول وإمكانات الثاني، أما الدفع بهما والمنتخب متأخر بعشر نقاط كما شاهدنا في لقاء المنتخب التونسي فما المغزى من ذلك؟
} مروان هوساوي لاعب مركز2 في صفوف المنتخب السعودي لاعب واعد، وهو من إنتاج المنتخبات العمرية السعودية، ويمتلك إمكانات جيدة منها ارتقاؤه العالي الذي يمنحه رؤية واسعة للهروب من حوائط الصد، شارك في بعض المباريات بديلا لزميله أسعد عزوز قائد المنتخب السعودي، ويفضل مدرب المنتخب التعويل أكثر على القائد نظرا الى خبرته، غير أنّ هوساوي يمثل مستقبل مركز2 في للطائرة السعودية.
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