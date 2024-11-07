بر سار يفوز بجائزة أفضل فيلم في ختام مهرجان البحرين السينمائي 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 7 - 1 (كونا) -- حصد الفيلم البحريني "بر سار" للمخرج محمد جاسم جائزة أفضل فيلم
في ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحرين السينمائي 2024 مساء اليوم الخميس وتنافس فيها 89 فيلما قصيرا من الدول العربية.
وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى جعفر البقالي عن فيلم "مصنوع للجمال.. يستخدم للقبح" كما فاز بجائزة أفضل ممثل الفنان
مبارك خميس عن الفيلم نفسه وفازت بجائزة أفضل ممثلة شيماء رحيمي عن فيلم "جوز" وذهبت جائزة أفضل مصورإلى زهيب لطيف عن فيلم "مصنوع للجمال.. يستخدم للقبح".
أما فئة الأفلام الوثائقية ففاز بجائزتها فيلم "حقوق تائهة" للمخرج الليبي محمد مصلي وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير للفيلم العماني "مسافات طويلة" للمخرجين علي البيماني وحمد القصابي.
وفي الأفلام الروائية ذهبت الجائزة إلى فيلم "جزر فلسطين" للمخرجتين نور بن سالم وجوليان مينانتو وحصلت الممثلة نسرين آدم على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "تحت قدم أم" وفيلم "بتتذكري" للمخرجة داليا نمليش.
كما أقرت لجنة التحكيم جائزة إضافية سميت بجائزة لجنة التحكيم لتذهب لفيلم "الشكارة والبحر" للمخرج طارق ماروني فيما ذهبت جائزةأفضل فيلم روائي قصير إلى فيلم "ذكرنا وأنثانا" للمخرج أحمد اليسير.
وفي فئة "أفلام التحريك" حصلت الأفلام السعودية على تقدير خاص إذ حصل فيلم "قهوة" للمخرجة رشا الشريف وفيلم "بين البينين" للمخرجة إيثار باعامر على شهادات تقدير بينما ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة إلى "وحش من السماء" من إخراج مريم خياط.
وفي فئة أفلام الطلبة نالت عدة أفلام شهادات تقدير حيث حصل فيلم "الحائط" للمخرج خالد عبدالسلام وفيلم "غريب في بيتي" للمخرجأحمد صابر على تنويهات خاصة من لجنة التحكيم.
وقد حصل فيلم "The 6 Towers" للمخرجة مية بلوزة على جائزة لجنة تحكيم أفلام الطلبة فيما نالت جائزة أفضل فيلم طلبة "سامنة" للمخرج أحمد بركية.
وأشار مدير مهرجان البحرين السينمائي عمار زينل في تصريح إلى أن هذه الدورة جاءت لخلق ثقافة متجددة للأعمال السينمائية التي كانت على مستوى عال من التنافسية والاحترافية لافتا انه عرض مجموعة متنوعة من الأفلام.
وأعرب عن شكره لجهود جميع الشخصيات الفنية التي حضرت المهرجان وساهمت في نجاحه لافتا ان الفريق المنظم للمهرجان يتكونبشكل كبير من النساء مما يتماشى مع شعار الدورة.
وأكد زينل على أن مهرجان البحرين السينمائي يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على السينما العربية وتعزيز التواصل الثقافي بين الدول العربية في ظل وجود اهتمام متزايد بدعم الفنون السينمائية خاصة من قبل المرأة مما يعكس تغييرات إيجابية في المشهد الثقافي. (النهاية) خ ن ع / ه س ص
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