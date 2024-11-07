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بر سار يفوز بجائزة أفضل فيلم في ختام مهرجان البحرين السينمائي 2024

11/7/2024 11:37:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 7 - 1 (كونا) -- حصد الفيلم البحريني "بر سار" للمخرج محمد جاسم جائزة أفضل فيلم في ختام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحرين السينمائي 2024 مساء اليوم الخميس وتنافس فيها 89 فيلما قصيرا من الدول العربية.
وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى جعفر البقالي عن فيلم "مصنوع للجمال.. يستخدم للقبح" كما فاز بجائزة أفضل ممثل الفنان مبارك خميس عن الفيلم نفسه وفازت بجائزة أفضل ممثلة شيماء رحيمي عن فيلم "جوز" وذهبت جائزة أفضل مصورإلى زهيب لطيف عن فيلم "مصنوع للجمال.. يستخدم للقبح".
أما فئة الأفلام الوثائقية ففاز بجائزتها فيلم "حقوق تائهة" للمخرج الليبي محمد مصلي وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير للفيلم العماني "مسافات طويلة" للمخرجين علي البيماني وحمد القصابي.
وفي الأفلام الروائية ذهبت الجائزة إلى فيلم "جزر فلسطين" للمخرجتين نور بن سالم وجوليان مينانتو وحصلت الممثلة نسرين آدم على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "تحت قدم أم" وفيلم "بتتذكري" للمخرجة داليا نمليش.
كما أقرت لجنة التحكيم جائزة إضافية سميت بجائزة لجنة التحكيم لتذهب لفيلم "الشكارة والبحر" للمخرج طارق ماروني فيما ذهبت جائزةأفضل فيلم روائي قصير إلى فيلم "ذكرنا وأنثانا" للمخرج أحمد اليسير.
وفي فئة "أفلام التحريك" حصلت الأفلام السعودية على تقدير خاص إذ حصل فيلم "قهوة" للمخرجة رشا الشريف وفيلم "بين البينين" للمخرجة إيثار باعامر على شهادات تقدير بينما ذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة إلى "وحش من السماء" من إخراج مريم خياط.
وفي فئة أفلام الطلبة نالت عدة أفلام شهادات تقدير حيث حصل فيلم "الحائط" للمخرج خالد عبدالسلام وفيلم "غريب في بيتي" للمخرجأحمد صابر على تنويهات خاصة من لجنة التحكيم.
وقد حصل فيلم "The 6 Towers" للمخرجة مية بلوزة على جائزة لجنة تحكيم أفلام الطلبة فيما نالت جائزة أفضل فيلم طلبة "سامنة" للمخرج أحمد بركية.
وأشار مدير مهرجان البحرين السينمائي عمار زينل في تصريح إلى أن هذه الدورة جاءت لخلق ثقافة متجددة للأعمال السينمائية التي كانت على مستوى عال من التنافسية والاحترافية لافتا انه عرض مجموعة متنوعة من الأفلام.
وأعرب عن شكره لجهود جميع الشخصيات الفنية التي حضرت المهرجان وساهمت في نجاحه لافتا ان الفريق المنظم للمهرجان يتكونبشكل كبير من النساء مما يتماشى مع شعار الدورة.
وأكد زينل على أن مهرجان البحرين السينمائي يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على السينما العربية وتعزيز التواصل الثقافي بين الدول العربية في ظل وجود اهتمام متزايد بدعم الفنون السينمائية خاصة من قبل المرأة مما يعكس تغييرات إيجابية في المشهد الثقافي. (النهاية) خ ن ع / ه س ص

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