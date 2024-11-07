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الكويت: استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 11 (كونا) -- شددت دولة الكويت اليوم الخميس على أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرية الإعلام خلال عدوانه على غزة يعد "اعتداء صارخا" على حق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته ومعاناته للعالم داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ولاسيما في مناطق النزاع.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي مبارك القامس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند (53) المعني بـ"المسائل المتصلة بالإعلام".
وقال القامس إن استهداف الاحتلال الممنهج للصحفيين والمؤسسات الإعلامية يسعى لطمس الحقيقة ومنع المجتمع الدولي من معرفة الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الشقيق مشددا على حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموضوعية التي تعكس الواقع بلا تزييف.
ونبه إلى أن التحديات والمتغيرات التي يواجهها العالم تتطلب نهجا إعلاميا متوازنا وموثوقا يتسم بالشفافية والمصداقية خاصة أن دور الإعلام في الوقت الحالي بات محوريا في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية المشتركة.
وأكد الملحق الدبلوماسي أهمية دعم المبادرات الرامية لتوفير الحماية للصحفيين وضمان بيئة آمنة لهم لأداء مهامهم باعتبارها واجب إنساني يعكس التزامنا بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات الدقيقة وحرية التعبير.
ولفت في هذا الصدد إلى دعم البلاد للمبادرات الأممية الرامية لتعزيز النزاهة الإعلامية وتطوير سبل محاربة التضليل الإعلامي في عالمنا مشددا كذلك على "أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان إيجاد بيئة إعلامية آمنة تتسم بالشفافية والمصداقية".
وجدد القامس التأكيد على أهمية دعم التعاون الدولي لتطوير وسائل الإعلام الحديثة بما يلبي احتياجات الشعوب كافة داعيا إلى عدم التمييز في حق الحصول على المعلومات وتبادلها بشكل عادل ومتساو.
وأوضح أن ذلك التعاون يجب أن يشمل جهود مشتركة لتطوير وسائل الإعلام المستقلة وتعزيز القدرات الرقمية وتوفير الدعم الفني للدول النامية بما يسهم في تعزيز الاستقرار وبناء مجتمعات أكثر قوة.
وفي السياق سلط القامس الضوء على ما حققته الكويت من إنجازات في تطوير قطاع الإعلام الوطني بإطلاقها استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حرية الإعلام وتوسيع نطاق الشفافية والمصداقية ودعم التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل الإعلامي.
وتابع "أرشفت وزارة الإعلام قرابة 200 ألف مادة فيلمية وصورة تاريخية حفاظا على التراث الإعلامي الوطني وتوثيقا لهذا التاريخ الحافل للأجيال القادمة"ز
وأضاف أن البلاد تسعى كذلك - من خلال إقرارها لقانون تنظيم الإعلام الجديد - إلى إرساء المزيد من الحريات المسؤولة بما يواكب التطورات العالمية ويعزز مكانة دولة الكويت كمنارة للإعلام الحر في المنطقة.
وأكد في ختام كلمته على دعم الكويت الكامل لجهود الأمم المتحدة لتعزيز بيئة إعلامية عادلة وشفافة تسهم في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين فضلا عن التزامها بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء لدعم هذا المسار وترسيخ قواعد إعلامية تقوم على النزاهة والمصداقية. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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