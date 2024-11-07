لبنان يندد بالقصف الإسرائيلي قرب قوات اليونفيل والجيش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 7 - 11 (كونا)-- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الخميس استهداف الاحتلال الاسرائيلي لسيارة مدنية قرب حاجز للجيش اللبناني على مشارف مدينة صيدا ما أسفر عن إصابة خمسة جنود من قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) وثلاثة جنود لبنانيين ومقتل ثلاثة مدنيين.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا الاعتداء يعكس إمعان الاحتلال الإسرائيلي في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين مما يشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وجددت تمسك لبنان بالدور الحيوي لقوات اليونيفل وفق الولاية الممنوحة لها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني في تعزيز الأمن والاستقرار على طول حدوده المعترف بها دوليا"خصوصا وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد السلام الإقليمي".
ودعت الخارجية اللبنانية "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات وتحميل الاحتلال المسؤولية" مؤكدة التزام لبنان القرار 1701 وضرورة تطبيقه بشكل كامل ومتواز لضمان حماية قوات (يونيفيل) والجيش اللبناني والمدنيين وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.
عسكريا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن ثلاثة اشخاص قتلوا وجرح أربعة اخرون بغارة شنتها طائرة لجيش الاحتلال على بلدة سحمر في البقاع الغربي.
وأضافت الوكالة ان طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات جوية على بلدات الطيري والسلطانية وتبنين وحبوش والريحان) جنوبي لبنان. (النهاية)
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