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لبنان يندد بالقصف الإسرائيلي قرب قوات اليونفيل والجيش

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 11 (كونا)-- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الخميس استهداف الاحتلال الاسرائيلي لسيارة مدنية قرب حاجز للجيش اللبناني على مشارف مدينة صيدا ما أسفر عن إصابة خمسة جنود من قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) وثلاثة جنود لبنانيين ومقتل ثلاثة مدنيين.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا الاعتداء يعكس إمعان الاحتلال الإسرائيلي في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين مما يشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وجددت تمسك لبنان بالدور الحيوي لقوات اليونيفل وفق الولاية الممنوحة لها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني في تعزيز الأمن والاستقرار على طول حدوده المعترف بها دوليا"خصوصا وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد السلام الإقليمي".
ودعت الخارجية اللبنانية "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات وتحميل الاحتلال المسؤولية" مؤكدة التزام لبنان القرار 1701 وضرورة تطبيقه بشكل كامل ومتواز لضمان حماية قوات (يونيفيل) والجيش اللبناني والمدنيين وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.
عسكريا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن ثلاثة اشخاص قتلوا وجرح أربعة اخرون بغارة شنتها طائرة لجيش الاحتلال على بلدة سحمر في البقاع الغربي.
وأضافت الوكالة ان طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات جوية على بلدات الطيري والسلطانية وتبنين وحبوش والريحان) جنوبي لبنان. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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