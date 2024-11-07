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الرئيس الأوكراني: تقديم تنازلات لروسيا سيكون انتحارا لأوروبا

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 7 - 1 - (كونا) -- فيينا -- اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس الشركاء الأوروبيين بالضغط على بلاده لتقديم تنازلات لروسيا من أجل وقف الحرب بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية محذرا من أن ذلك سيكون بمثابة انتحار لأوروبا.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي عن زيلينسكي قوله خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست انه يحذر من العواقب دون ان يحدد أسماء الدول او الأشخاص الذين يضغطون على بلاده.
وفي إشارة إلى احتمال تقديم تنازلات لروسيا لوقف الحرب في أوكرانيا قال زيلينسكي "ذلك سيكون بمثابة انتحار لأوروبا".
وتابع يجب الاعتماد على مفهوم "السلام من خلال القوة.. ومن الوهم أن نتصور أن السلام العادل يمكن تحقيقه من خلال تقديم التنازلات لرئيس الكرملين فلاديمير بوتن".
وكان مستضيف القمة فيكتور أوربان والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من بين آخرين قد أوضحوا في وقت سابق أنهما يعتبران عودة الجمهوري ترامب إلى البيت الأبيض فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.
وتخشى دول أوروبا الشرقية مثل ليتوانيا وإستونيا على وجه الخصوص من أن ترامب قد يجبر أوكرانيا على الدخول في مفاوضات مع روسيا من خلال وقف المساعدات العسكرية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إحدى الأفكار في معسكر ترامب هي أن أوكرانيا يجب أن تتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عاما على الأقل.
وفي المقابل ستواصل الولايات المتحدة تزويد البلاد بالأسلحة. وتتضمن الخطة أيضا إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول الجبهة.
بينما تتمثل استراتيجية أنصار أوكرانيا الآن في استخدام الحوار المكثف لمنع ترامب من اتخاذ قراراتجذرية للغاية.
ولكن بالنسبة للأوروبيين فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان ليس من الوهم الاعتقاد بأنهم قادرون على دعم أوكرانيا بما فيه الكفاية من دون الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من الصمود في مواجهة روسيا.
ويشكك ساسة مثل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في هذا ويدعون إلى استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي في التعامل مع أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في أن يكون انتصار بوتين في الحرب يمثل أيضا سيناريو سيئا للغاية من وجهة نظر ترامب.
وقالت "من مصلحتنا المشتركة ألا نسمح لأحد الجيران باستبداد الآخر بل أن نضمن وندافع عن عدالة الدول وسلامتها" وذلك على حد قول ‏ فون ديرلاين. (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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