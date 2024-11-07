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الكويت تؤكد التزامها بمبادئ الأمم المتحدة لحماية حقوق العاملين بميادين الصراع

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 11 (كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الخميس التزامها بمبادئ الأمم المتحدة في حماية حقوق العاملين في ميادين الصراع معتبرة ذلك خطوة أساسية نحو بناء منظمة قوية وفعالة.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي فهد العدواني أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال العدواني إن "تعزيز العدالة الداخلية واحترام كرامة الموظفين هي عناصر رئيسية للارتقاء بمنظومة العمل الدولي المتعدد الأطراف وبدعمنا لهذه الآليات نبعث برسالة واضحة مفادها أن الأمم المتحدة .. نموذج يحتذى به في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد داخل أي منظمة".
وأشار العدواني إلى "أننا نقف اليوم أمام واجب أخلاقي ومهني وإنساني يحثنا على تعزيز قيم العدل والسلام في عالم يعصف به الألم والصراعات".
ولفت إلى دعم البلاد للنظام الداخلي للعدل في الأمم المتحدة الذي "لا يعد مجرد آلية لحل النزاعات بل هو تجسيد حي لأسمى القيم الإنسانية التي تأسست عليها هذه المنظمة العالمية".
ونبه المحلق الدبلوماسي إلى أنه في هذه الأوقات الحرجة التي يمر بها العالم بأسره "نشعر بالأسى والقلق حيال المخاطر التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة العاملون في ميادين الصراع لا سيما في دولة فلسطين وجمهورية لبنان الشقيقتان".
وعبر عن استنكار البلاد بأشد العبارات للانتهاكات التي تهدد سلامة العاملين وتعرقل رسالتهم الإنسانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قائلا "إن هؤلاء الأبطال يخوضون غمار الأخطار .. لخدمة البشرية وهم بحاجة إلى حماية فعلية وعلينا كمجتمع دولي ألا نقف مكتوفي الأيدي".
وأشار العدواني أيضا إلى أن تلك الاعتداءات التي تطال العاملين ليست انتهاكا لكرامتهم فحسب بل هي "انتهاك لكرامة الإنسانية جمعاء وضرب لقيم القانون الدولي بعرض الحائط".
وفي الختام حث الملحق الدبلوماسي على احترام المبادئ الإنسانية والالتفاف حولها مؤكدا دعم دولة الكويت للنظام الداخلي للعدل في الأمم المتحدة ليكون درعا حاميا لموظفيها وصوتا ناطقا باسم الحق و"نبراسا يقود العالم نحو مستقبل أكثر عدلا وسلاما". (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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