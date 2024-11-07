البيت الأبيض يعلن عن زيارة للرئيس جو بايدن إلى البيرو والبرازيل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 7 - 11 (كونا) ـ ـ أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس جو بايدن يزور البيرو والبرازيل منتصف الشهر الجاري، حيث يبحث ملفات ذات اهتمام مشترك في هذين البلدين.
وقال في بيان إن بايدن سيسافر إلى ليما عاصمة البيرو، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري للقاء الرئيسة دينا بولوارتي، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.
وأضاف أنه سيشارك في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، و"سيسلط الضوء على القيادة الاقتصادية للولايات المتحدة وانخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن الذي سيسلم السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال أقل من شهرين ونصف سيسافر كذلك إلى مدينتي ماناوس وريو دي جانيرو البرازيليتين خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر.
وسيزور بايدن أثناء وجوده في ماناوس "غابات الأمازون المطيرة، للتواصل مع القادة المحليين والسكان الأصليين وغيرهم من القادة الذين يعملون على الحفاظ على هذا النظام البيئي الحيوي وحمايته وهي أول زيارة من نوعها لرئيس أمريكي خلال فترة حكمه" بحسب البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يجتمع بايدن في ريو دي جانيرو مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش قمة مجموعة العشرين، و"سيظهر القيمة القوية التي تقدمها الولايات المتحدة للدول النامية"، كما سيقود المجموعة "للعمل معا لمعالجة التحديات العالمية المشتركة مثل الجوع والفقر وتغير المناخ والتهديدات الصحية وأعباء ديون البلدان النامية" وفق بيان البيت الأبيض. (النهاية)
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