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البيت الأبيض يعلن عن زيارة للرئيس جو بايدن إلى البيرو والبرازيل

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 11 (كونا) ـ ـ أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس جو بايدن يزور البيرو والبرازيل منتصف الشهر الجاري، حيث يبحث ملفات ذات اهتمام مشترك في هذين البلدين.
وقال في بيان إن بايدن سيسافر إلى ليما عاصمة البيرو، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري للقاء الرئيسة دينا بولوارتي، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.
وأضاف أنه سيشارك في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، و"سيسلط الضوء على القيادة الاقتصادية للولايات المتحدة وانخراطها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن الذي سيسلم السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال أقل من شهرين ونصف سيسافر كذلك إلى مدينتي ماناوس وريو دي جانيرو البرازيليتين خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر.
وسيزور بايدن أثناء وجوده في ماناوس "غابات الأمازون المطيرة، للتواصل مع القادة المحليين والسكان الأصليين وغيرهم من القادة الذين يعملون على الحفاظ على هذا النظام البيئي الحيوي وحمايته وهي أول زيارة من نوعها لرئيس أمريكي خلال فترة حكمه" بحسب البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يجتمع بايدن في ريو دي جانيرو مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش قمة مجموعة العشرين، و"سيظهر القيمة القوية التي تقدمها الولايات المتحدة للدول النامية"، كما سيقود المجموعة "للعمل معا لمعالجة التحديات العالمية المشتركة مثل الجوع والفقر وتغير المناخ والتهديدات الصحية وأعباء ديون البلدان النامية" وفق بيان البيت الأبيض. (النهاية)

ع س ج/ ه س ص



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