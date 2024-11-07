ترمب يعين سيدة كبيرة لموظفي البيت الأبيض لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 7 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب
اليوم الخميس تعيين القيادية في حملته سوزان وايلز في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض لتكون بذلك أول سيدة في التاريخ الأمريكي تشغل هذا المنصب الكبير في السلطة التنفيذية للولايات المتحدة.
وقال ترمب في بيان له إن وايلز ساعدته في تحقيق "واحد من أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي" مشيرا أيضا إلى دورها في حملته الانتخابية 2020 وحملته الانتخابية عام 2016.
وأضاف أن سوزان "صارمة وذكية ومبدعة" مؤكدا أنها "ستعمل دون كلل من أجل جعل أمريكا عظيمة مجددا".
ولا يحتاج هذا التعيين في هذا المنصب إلى موافقة مجلس الشيوخ عكس تعيينات الوزراء والسفراء وتعيينات أخرى تحتاج موافقة المجلس. (النهاية)
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