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ترمب يعين سيدة كبيرة لموظفي البيت الأبيض لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اليوم الخميس تعيين القيادية في حملته سوزان وايلز في منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض لتكون بذلك أول سيدة في التاريخ الأمريكي تشغل هذا المنصب الكبير في السلطة التنفيذية للولايات المتحدة.
وقال ترمب في بيان له إن وايلز ساعدته في تحقيق "واحد من أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي" مشيرا أيضا إلى دورها في حملته الانتخابية 2020 وحملته الانتخابية عام 2016.
وأضاف أن سوزان "صارمة وذكية ومبدعة" مؤكدا أنها "ستعمل دون كلل من أجل جعل أمريكا عظيمة مجددا".
ولا يحتاج هذا التعيين في هذا المنصب إلى موافقة مجلس الشيوخ عكس تعيينات الوزراء والسفراء وتعيينات أخرى تحتاج موافقة المجلس. (النهاية)

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