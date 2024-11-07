موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3195463 واشنطن - مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 5ر4 و75ر4 مئوية في أول قرار يتخذه البنك المركزي
بعد فوز دونالد ترامب
برئاسة الولايات المتحدة.
3195461 الكويت - بنك الكويت المركزي يشدد على أنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية الكفيلة بترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
3195421 لندن - بنك إنجلترا يعلن خفض الفائدة 25 نقطة إلى 75ر4 بالمئة للمرة الثانية في هذا العام في مسعى من المركزي البريطاني إلى إيجاد فرص أكبر للمقترضين وزيادة الانفاق.
3195457 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعهد بضمان انتقال سلمي للسلطة إلى خلفه دونالد ترمب في موعد تنصيبه في الـ 20 من يناير المقبل.
3195444 رام الله - قصف إسرائيلي على شمال غزة وجنوبها يودي بحياة 11 شخصا ويصيب آخرين بجروح.
3195442 بيروت - ثلاثة قتلى وإصابة عسكريين لبنانيين وآخرين من قوات اليونفيل بغارة إسرائيلية على سيارة مدينية قرب مدينة صديا بجنوب لبنان.
3195418 بيروت - وصول الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي إلى العاصمة اللبنانية بيروت محملة بـ 40 طنا من المواد الغذائية والأدوية والبطانيات ضمن حملة "الكويت بجانبكم". (النهاية)
ه س ص
MENAFN07112024000071011013ID1108864450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.