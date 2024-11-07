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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3195463 واشنطن - مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 5ر4 و75ر4 مئوية في أول قرار يتخذه البنك المركزي بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.


3195461 الكويت - بنك الكويت المركزي يشدد على أنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية الكفيلة بترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

3195421 لندن - بنك إنجلترا يعلن خفض الفائدة 25 نقطة إلى 75ر4 بالمئة للمرة الثانية في هذا العام في مسعى من المركزي البريطاني إلى إيجاد فرص أكبر للمقترضين وزيادة الانفاق.

3195457 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعهد بضمان انتقال سلمي للسلطة إلى خلفه دونالد ترمب في موعد تنصيبه في الـ 20 من يناير المقبل.

3195444 رام الله - قصف إسرائيلي على شمال غزة وجنوبها يودي بحياة 11 شخصا ويصيب آخرين بجروح.

3195442 بيروت - ثلاثة قتلى وإصابة عسكريين لبنانيين وآخرين من قوات اليونفيل بغارة إسرائيلية على سيارة مدينية قرب مدينة صديا بجنوب لبنان.
3195418 بيروت - وصول الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي إلى العاصمة اللبنانية بيروت محملة بـ 40 طنا من المواد الغذائية والأدوية والبطانيات ضمن حملة "الكويت بجانبكم". (النهاية)

ه س ص



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