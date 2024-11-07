وزير الخارجية الأمريكي: ضرورة الضغط لإيصال المساعدات ووقف القتال في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 8 - 11 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الخميس أهمية الضغط من أجل توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان ووقف القتال الدامي المستمر في البلاد منذ أكثر من عام ونصف.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن والرئيس الكيني وليام روتو بلينكن بحثا خلاله "تنسيق الجهود للضغط من أجل توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان ووقف القتال وإنشاء عملية لاستعادة الحكم المدني".
كما بحث الاتصال سبل إنهاء النزاع في جنوب السودان من خلال مبادرة تومايني للسلام التي أُطلقت في مايو الماضي والاستفادة من الاجتماعات التي ستعقد تحت مظلة المبادرة في غضون الأسبوعين المقبلين بالعاصمة الكينية نيروبي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان له أن بلينكن شدد على أن "قادة جنوب السودان يجب أن يستفيدوا بالكامل من هذه المحادثات في نيروبي لخلق سلام مستدام في جنوب السودان".
ومن المقرر استئناف محادثات السلام في جنوب السودان التي عقدت سابقا في كينيا بتوجيه من الرئيس سلفا كير ونظيره الكيني وليام روتو اللذين التقيا امس الأربعاء ووجها فريق الوساطة للانعقاد مجددا وحل جميع القضايا العالقة في فترة لا تتجاوز اسبوعين. (النهاية)
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