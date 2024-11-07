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وزير الخارجية الأمريكي: ضرورة الضغط لإيصال المساعدات ووقف القتال في السودان

11/7/2024 11:37:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الخميس أهمية الضغط من أجل توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان ووقف القتال الدامي المستمر في البلاد منذ أكثر من عام ونصف.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن والرئيس الكيني وليام روتو بلينكن بحثا خلاله "تنسيق الجهود للضغط من أجل توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان ووقف القتال وإنشاء عملية لاستعادة الحكم المدني".
كما بحث الاتصال سبل إنهاء النزاع في جنوب السودان من خلال مبادرة تومايني للسلام التي أُطلقت في مايو الماضي والاستفادة من الاجتماعات التي ستعقد تحت مظلة المبادرة في غضون الأسبوعين المقبلين بالعاصمة الكينية نيروبي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان له أن بلينكن شدد على أن "قادة جنوب السودان يجب أن يستفيدوا بالكامل من هذه المحادثات في نيروبي لخلق سلام مستدام في جنوب السودان".
ومن المقرر استئناف محادثات السلام في جنوب السودان التي عقدت سابقا في كينيا بتوجيه من الرئيس سلفا كير ونظيره الكيني وليام روتو اللذين التقيا امس الأربعاء ووجها فريق الوساطة للانعقاد مجددا وحل جميع القضايا العالقة في فترة لا تتجاوز اسبوعين. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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